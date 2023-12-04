Бюджет Новосибирска на 2024 год принят в первом чтении

Депутаты горсовета Новосибирска утвердили в первом чтении муниципальный бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Решение об этом принято на сессии горсовета 4 декабря.

Доходы городской казны в 2024 году составят 83,46 млрд руб., расходы — 85,26 млрд руб. Дефицит запланирован в объеме 1,8 млрд руб. По словам начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии Александра Веселкова, в последующие годы дефицит сохранится, но будет сокращаться — в 2025 он составит 1,3 млрд (при доходах в 79,7 млрд рублей и расходах 81 млрд рублей), в 2026 — 800 млн (при доходах в 85,1 млрд рублей и расходах 85,9 млрд рублей).

Он добавил, что собственные доходы города Новосибирска на 2024 год составят 39,5 млрд рублей или 49% (основная доля приходится на НДС), а безвозмездные поступления — 43,9 млрд рублей или более 50%

— Межбюджетные трансферты запланированы на 2024 год в объеме около 44 млрд рублей, из которых доля субвенций на выполнение переданных полномочий НСО составляет 63,7%, целевые субсидии — 32,1 %, иные межбюджетные трансферты — 4,2%. Планируется, что они будут безусловно увеличены в течение 2024 года, — отметил он.

Александр Веселков подчеркнул, что бюджет Новосибирска по-прежнему сохраняет социальную направленность.

— Расходы на все отрасли социальной сферы составляют 55,5 млрд рублей (65,1%), в том числе расходы на образование составляют более 46 млрд рублей (около 54%), — уточнил он.

Перед голосованием по проекту бюджета, слово взял мэр города Новосибирска Анатолий Локоть. Он назвал городской бюджет «планом работы» на ближайшие годы и напомнил, что в последние годы Новосибирск получает существенную поддержку со стороны регионального и федерального бюджетов, а также активно участвует в нацпроектах.

— В последние годы у нас появились дополнительные возможности: мы получаем серьезную поддержку из областного бюджета, федерального бюджета, пользуемся возможностями национальных проектов. Я понимаю депутатов. У вас у всех есть наказы от своих избирателей. Не все наказы сиюминутно могут быть исполнены. Таковы реалии. Сейчас мы планируем основные показатели – доходную, расходную части. Ко второму чтению будем более подробно рассматривать статьи расходов и доходов. Мы принимаем важный документ в интересах развития Новосибирска. Надеюсь, что личная мотивация уступит заботе о городе. Призываю вас поддержать бюджет в первом чтении и продолжить работу над его конкретизацией, — обратился к депутатам Анатолий Локоть.

В результате, 42 депутата поддержали проект бюджета города Новосибирска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы. Один депутат проголосовал «против» проекта бюджета.

Ранее редакция сообщала, что депутаты в первом чтении приняли бюджет Новосибирской области.