«Как проводится уборка города — это просто неприемлемо»: депутат Гудовский раскритиковал Локтя за систему уборки Новосибирска

На декабрьской сессии горсовета председатель постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский заявил, что мэрия города уже три года не исполняет рекомендации депутатов. Все это время городской администрации настоятельно рекомендовали провести модернизацию уборки.

— Не был реализован пилотный проект по уборке и содержанию улиц города, система уборки до сих пор не изменена. Хотя три района в рамках пилотного проекта, когда полномочия по уборке были переданы в администрации районов, показали эффективность этой системы. В том виде, как она проводится сейчас, это неприемлемо. В течение трёх лет наши рекомендации не выполняются, — возмутился Гудовский.

Депутат считает бездействие администрации города не только грубым нарушением в части неисполнения рекомендаций горсовета, но так же отметил, что мэрия не справляется с реализацией полномочий по уборке и содержанию города, а это является нарушением федерального законодательства.

Андрей Гудовский предложил мэру отчитаться по каждой рекомендации горсовета и дать оценку по работе каждого департамента мэрии.

Редакция сообщала, что на 30-й сессии мэр взял паузу по вопросу об отставке главы дептранса Васильева в Новосибирске.