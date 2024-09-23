Бюджет Новосибирска в первый раз превысит 100 млрд рублей

Общий объем доходов бюджета Новосибирска в этом году составит 102 млрд 500 тыс. 756,6 рублей. В пресс-службе мэрии города уточнили, что увеличится как доходная, так и расходная его часть. Благодаря этому, по словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, допсредства будут направлены на ремонт и содержание дорог, расселение аварийного жилья, индексацию зарплат бюджетникам, организацию реабилитации участников СВО, оказание соцпомощи.

Отмечается, что решение регионального Заксобрания о выделении Новосибирску 1 млрд 264 млн рублей, которое было принято на июльской сессии, позволит дополнительно направить 168 млн рублей на ремонт улично-дорожной сети, 283 млн рублей – на переселение граждан из аварийного жилого дома на 1-м переулке Пархоменко, 8, а также 30 млн рублей — на оснащение и ремонт образовательных учреждений.

Кроме того, дополнительные 1,4 млрд рублей будут направлены на выполнение переданных полномочий Новосибирской области. Однако следует отметить, что объем целевых средств по другим направлениям снижен на 618 млн рублей, поэтому расходы частично перенесены на следующий год.

В пресс-службе мэрии города добавили, что собственные доходы бюджета в этом году вырастут на 5,3 млрд рублей, в т.ч. за счет средств, которые были получены на комплексное развитие территории возле регионального центра волейбола «Локомотив-Арена» (в итоге конкурса) — 3,1 млрд рублей.