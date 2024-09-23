На скамье подсудимых оказалась юрист, выманившая деньги у клиентов

В суд направлено уголовное дело в отношении юриста, который выманивал деньги у клиента.

– По версии следствия, к занимавшемуся частной практикой юристу в декабре 2022 года обратилась женщина по вопросу взыскания компенсации морального вреда в связи со смертью отца в больнице, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Заключив договор, юрист взяла 50 тысяч рублей за подготовку иска к Министерству здравоохранения Новосибирской области и участие в рассмотрении гражданского дела.

В прокуратуре считают. что юрист воспользовалась доверчивостью клиента, она убедила женщину оплатить экспертизы, которые на самом деле не проводились.

За три месяца юрист получила около 1,5 миллионов рублей и перестала выходить с клиентом на связь.

В ходе подготовки иска прокуратура выяснила, что обвиняемая подобным образом обманула двух жительниц Коченевского района.

У одной из них она взяла 40 тысяч рублей за подготовку исков и судебное представительство, а у другой — 70 тысяч рублей и перестала отвечать на звонки.

Уголовное дело рассмотрит Первомайский районный суд Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что директор турфирмы обманула на три миллиона клиентов из Новосибирска.