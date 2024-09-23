За неделю произошло более 100 пожаров в Новосибирской области

За неделю с 16 по 22 сентября в Новосибирской области произошло 105 пожаров, при которых сотрудники МЧС России спасли 26 человек, 2 человека погибли, 1 получил травмы.

Так, например, 20 сентября в Дзержинском районе произошло два крупных пожара. На улице Доватора горело кафе, была угроза перехода огня на соседние здания. Локализация пожара заняла 27 минут, открытое горение ликвидировано за 6 минут. Повреждено кафе на площади 310 квадратных метров. Причина – неосторожность при приготовлении пищи.

Специалисты из МЧС по Новосибирской области напоминают, нужно соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области пристав вывел пожилую женщину из горящего дома.