Бюджет принят

Сессия Законодательного собрания приняла проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» во втором чтении.

— Ко второму чтению законопроекта от всех субъектов законодательной инициативы подан 261 поправка, — сообщил председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов. — Есть поправки, которые стоит отразить особо. В частности, это 200 млн рублей на обеспечение населения области чистой водой. Мы второй раз принимаем такое важное решение при рассмотрении бюджета во втором чтении. Мы вышли с таким предложением, и правительство нас поддержало. Это общая, по сути, поправка, хотя формально поправка правительства.

Александр Морозов отметил, что 270 млн рублей предлагается направить на благоустройство Новосибирска. Решено выделить 739 млн рублей на реализацию национальных проектов. 350 млн рублей на проведение ремонтных работ в школах и больницах, а также реставрационных работ на мемориальном комплексе «Монумент славы» — тоже социально-важное и политическое решение.

— 341 млн рублей решено направить на строительство и реконструкцию физкультурно-оздоровительных учреждений в районах области. Я здесь отметил бы, в том числе инициативу группы депутатов по Мошковскому району: 9 депутатов вносили поправки на реконструкцию и завершение строительства стадиона. Это было услышано, и соответствующая поправка была сформулирована. 304 млн рублей – на повышение оплаты труда главам и заместителям глав в районов области, что тоже обсуждалось не единожды и находит свое решение, — подчеркнул парламентарий.

Третий блок поправок, отметил Александр Морозов, сформулирован из поправок, поступивших от комитетов и депутатов Заксобрания Виктора Кушнира, Евгения Подгорного, Анатолия Кубанова, Алексея Александрова:

— Все они касаются распределения депутатского фонда.Также очень важная поправка комитета по транспортной, промышленной и информационной политике о выделении 10 млн рублей на доставку товаров первой необходимости в удаленные поселения, — уточнил законодатель.

В заключение Александр Морозов отметил особую конструктивную роль комиссии, которую проводил первый заместитель председателя правительства области Владимир Знатков с участием председателя Законодательного собрания Андрея Шимкива и руководителя комиссии по наказам Дмитрия Козловского.

— Комиссия работала две недели, и каждый депутат мог обратиться сюда с любым наказом. И по каждому было принято отдельное, принципиальное, конкретное решение, — рассказал Александр Морозов

Председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности также высказал благодарность за принципиальность действий по реализации программы «Чистая вода» Александру Козлову, а также депутату Валерию Червову, поправки которого «комиссией отнесены на дальнейшую проработку».

— Все это позволяет комитету предложить сессии принять закон во втором чтении, — завершил свой доклад Александр Морозов.

Слово попросила депутат фракции ЛДПР Дарья Украинцева, на предыдущей сессии единственная голосовавшая против принятия бюджета:

— Все мы видим, что ко второму чтению закон о бюджете на 2019 год стал более социально-ориентированным, произошло смещение акцента с выделения средств на мега- крупные объекты на более социальные проекты и программы. Та же «Чистая вода» — огромное спасибо. В этот раз я намерена поддержать бюджет. И прошу протокольно зафиксировать: в случае, если в следующем 2019 году, также будут средства, возможно, федеральные дотации, также направить их на социальные программы, близкие людям, — заявила депутат ЛДПР.

Предваряя голосование по бюджету, руководитель фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Панферов сообщил, что фракция «ЕР» будет консолидировано голосовать за принятие бюджета.

— Спасибо членам правительства, которые конструктивно работали. Спасибо депутатам. Диалог между депутатами и комитетом поддерживался постоянный, было понимание и обсуждение любого вопроса, который возникал впоследствии, — высказал общее мнение единороссов Андрей Панферов.

С поддержкой проекта бюджета выступил и руководитель фракции КПРФ Владимир Карпов: «Всегда очень приятно, когда главный документ — проект бюджета на очередной год и текущий период до 21-го года проработан настолько скрупулезно, по всем предлагаемым поправкам. Фракция КПРФ рассмотрела вопрос и приняла решение о консолидированной поддержке».

«За» выступил и руководитель фракции ЛДПР Владислав Савельев:

— Фракция ЛДПР также рассмотрела вопрос и поддерживает бюджет. Как высказалась моя коллега, он действительно стал более социально-ориентированным. — Спасибо коллегам бюджетного комитета за проделанную работу, — заявил о поддержке бюджета от фракции «Справедливая Россия» депутат Сергей Аксененко.

Во втором чтении проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» был принят единогласно.

Губернатор области Андрей Травников поблагодарил депутатов за проделанную работу:

— Как вы помните, в конце 2017 года мы также в этом зале подводили итоги работы над бюджетом 2018 -2020 годов и тогда отмечали, насколько конструктивную работу нам удалось организовать. Считаю, что в этом году совместная наша деятельность по рассмотрению и подготовке проекта бюджета вышла на еще более высокий рабочий уровень, — высоко оценил работу над бюджетом Андрей Травников. — Мы все понимаем, что планирование расходования ресурсов – вопрос всегда потенциально конфликтный. И очень здорово, что в этом году, как Александр Владимирович верно заметил, работа была очень скрупулезная. Были рассмотрены все предложения депутатов Законодательного собрания, предложения моих коллег, предложения муниципалитетов. Ни один вопрос от внимания не ушел. Были приняты очень точные конструктивные решения. За это огромное спасибо. Спасибо за результат голосования по этому вопросу и поправкам в бюджет 2018 года.

Комментируя итоги рассмотрения законопроекта, председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив отметил, что они в значительной степени были направлены на исполнение наказов депутатов:

— То, что сегодня все прошло без вопросов, не означает ровно ничего, потому что до этого были споры, дебаты, обсуждения. Конечно, каждого депутата интересует свой округ. Поэтому мы провели совместно с правительством встречу по наказам – и с городскими депутатами, и с сельскими. Были найдены решения – где добавить средств на завершение работ, где начать что-то новое строить. Я хочу сказать спасибо всем депутатам, всем руководителям фракций за конструктивную профессиональную работу. Сегодняшний результата голосования говорит сам за себя. Хочу поблагодарить губернатора, Владимира Михайловича Знаткова, тех министров, которые работали с нами по наказам избирателей в комиссии, где мы могли каждый задать вопрос по своему округу. Всем огромное спасибо, и, конечно же, бюджетному комитету. Александр Владимирович, — вам лично за проделанную работу, — подчеркнул спикер регионального парламента.

Фото: пресс-служба Заксобрания области