Бюллетени для голосования на выборах президента поступили в территориальные комиссии НСО

Новосибирский облизбирком передал избирательные бюллетени в территориальные комиссии. Об этом сообщила пресс-служба облизбиркома. Всего территориальные комиссии региона получили 2 174 500 бюллетеней, из них 803 300 – для голосования с использованием КОИБ

— Бракованные и излишне изготовленные бюллетени были уничтожены, о чем составлен соответствующий акт, — уточнили в облизбиркоме.

Напомним, выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. С 29 января в регионе стартовал прием заявлений от избирателей для голосования на удобном избирательном участке, а также дистанционно. Заявление можно подать до 11 марта.