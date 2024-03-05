В январе 2024 года у новосибирцев снизился интерес к ипотеке, кредиткам и займам наличными

Кредиты наличными: суммы уменьшаются

По данным Объединенного кредитного бюро, интерес новосибирцев к кредитам наличными по итогам января 2024 года остался на уровне декабря 2023-го. При этом количество кредитов немного подросло, но средняя сумма займа, который новосибирцы брали в банках, снизилась на 30 тысяч рублей, также как и общий объем кредитования — на 1,6 млрд рублей.

В первый месяц года жители региона взяли 45,44 тысячи кредитов наличными (в декабре 2023 — 45,28 тысячи) — на 8,28 млрд рублей (9,84 млрд). При этом средняя сумма займа составила 185 тысяч (217 тысяч), а средний срок кредитования — 35 месяцев (34 месяца).

Для сравнения: в целом по России объемы кредитования наличными снижаются пятый месяц подряд. Средний чек кредита наличными по стране в январе уменьшился на 14%: со 196 до 169 тысяч рублей. То есть средняя сумма займа наличными в Новосибирске все еще выше, чем в целом по России.

Ипотека сбавила обороты

С ипотекой в регионе, по данным ОКБ, наблюдается схожая динамика. В январе 2024 года новосибирцы взяли на 350 кредитов меньше, чем в декабря 2023-го, и привлекли на эти цели почти на 1,2 млрд рублей меньше, чем месяцем ранее. При этом сумма и срок займа за месяц выросли, то есть покупка квартиры и ипотека заемщикам стали обходиться дороже.

В Новосибирской области в январе выданы 1,78 тысячи ипотечных кредитов (в декабре 2023-го — 2,12 тысячи) на сумму 6,83 млрд (7,99 млрд). При этом средняя сумма займа составила 3,84 млн рублей (3,77 млн), а срок кредитования — 270 месяцев (245).

В целом по России количество новых ипотечных кредитов за месяц сократилось на 66%, а объемы — на 70%. Средний чек опустился с 4,46 млн до 3,97 млн рублей, то есть на 11% за месяц.

Кредиткам подрезали лимиты

Довольно резкое падение интереса в регионе также наблюдается на сегменте кредитных карт — за месяц количество выданных кредиток сократилось на 10 тысяч штук, а совокупная сумма лимита — на 1,6 млрд, средний лимит по карте также снизился на 10 тысяч рублей.

В январе, по данным ОКБ, в Новосибирской области выданы 43,8 тысячи карт (54,68 тысячи) на сумму 4,11 млрд рублей (5,73 млрд). Средний лимит по карте составил 94 тысячи рублей (105 тысяч рублей).

В целом по России объемы лимитов новых кредитных карт за месяц сократились на 37%, количество выдач — на 22%. Средний лимит по карте снизился на 19% — до 102 тысяч рублей.

Автокредиты идут против тренда

По итогам января 2024 года, по данным ОКБ, Новосибирская область лидировала в России по темпам роста автокредитования: объемы выданных автокредитов в регионе выросли на 134%, а их количество — на 86%. При этом средняя сумма займа также выросла — на 300 тысяч рублей и подтянула за собой рост срока кредитования.

Всего по итогам января в регионе выданы 1,03 тысячи автокредитов (в декабре 2023-го — 0,56 тысячи), на 1,63 млрд рублей (0,7 млрд). Средний чек по автокредиту составил 1,58 млн (1,26 млн), средний срок кредитования — 75 месяца (59 месяцев).

Ранее в пресс-службе ВТБ сообщали, что авто с пробегом по-прежнему вызывают наибольший интерес заемщиков в Новосибирской области. По итогам января такие машины приобрели около 62 % новосибирских клиентов ВТБ (год назад — 73%). Среди самых популярных моделей — подержанные Toyota (23% от общего количества сделок в сегменте б/у машин), Honda (17%) и Volkswagen (14%). «Средний чек» одной сделки в январе в этом сегменте составлял 1,1 млн рублей.

— Клиенты, купившие новые авто, чаще делали выбор в пользу Omoda (26% от общего количества сделок в сегменте новых машин). Второй по популярности стала Changan (24%). Средняя сумма кредита на покупку новых машин ожидаемо выше — 1,3 млн рублей, — отмечали в банке.

В целом по России объемы выдач новых автокредитов за месяц сократились на 10%, а количество — на 9%. Средний чек автокредита за месяц снизился на 1%: с 1,53 до 1,51 млн рублей.

И все это на фоне роста просрочки

Ранее пресс-служба коллекторского агентства «Долговой консультант» сообщала о том, что в 2023 году в России наблюдался рост объема просроченной розничной задолженности (без учета ипотеки). В Новосибирской области по всем видам займов за 10 месяцев 2023 года просрочка выросла более чем на 1 млрд рублей (+5,1%) — до 22,4 млрд рублей.

Что касается ипотеки, то в рамках исполнительного производства на торгах в 2023 году в Новосибирской области были реализованы 144 квартиры — на 23% больше, чем годом ранее.

По данным Центробанка, в январе 2024 года новосибирцы в целом взяли в банках 35,9 млрд рублей, в декабре 2023 — 53,3 млрд.

Ранее редакция сообщала о том, что россияне получат постоянное право на каникулы по потребительским займам и автокредитам с января 2024 года.