Бюро переводов: нострификация диплома и подготовка документов для переезда за рубеж

Так чтобы дипломы, свидетельства и справки имели легитимность. Для этого созданы и успешно работают агентства переводов, оказывающие услуги по комплексному сопровождению граждан, желающих выехать за рубеж на работу или учёбу.
Бюро переводов — организация, в штат которой входят профессиональные переводчики, менеджеры, верстальщики, редакторы и люди других узкопрофильных профессий. Целью их совместной деятельности является оказание разнообразных лингвистических услуг широкому кругу лиц. В списке таких услуг значатся:
И это лишь малая доля того, чем занимаются лицензированные бюро переводов. Обратившись в такую организацию, можно заказать перевод художественной, юридической или научной литературы, перевод чертежей в программе AutoCAD, нострификацию документов об образовании.
Консульская деятельность, которая включает в себя легализацию документов в Министерстве юстиции и Консульском департаменте МИД РФ, также относится к сфере деятельности агентства переводов.
Нострификация — стандартная процедура, с помощью которой одно государство признаёт легитимность образования другой страны. Нострификация диплома или школьного аттестата необходима тем, кто планирует получить дополнительное образование или начать профессиональную карьеру. Механизм нострификации включает в себя следующие действия:
Перед началом процедуры нострификации обязательно выполняют легализацию, перевод и нотариальную заверку документа. Чтобы запустить процесс экспертизы эквивалентности диплома или свидетельства, готовят такие бумаги, как заявление об определении эквивалентности, легализированный документ и приложение к нему. А также нотариально заверенный перевод такого документа и приложения.
Многие считают, что в подготовке документации к переезду за рубеж нет ничего сложного и всё можно сделать своими руками. Это очень большое заблуждение. На самом деле для того, чтобы качественно, а главное, правильно провести подготовительные работы, нужно обладать недюжинными знаниями в области лингвистики, юриспруденции, типографском деле и многих других дисциплинах.
Даже одна небольшая ошибка, допущенная в документе — веский повод отклонить ходатайство о признании документов законными. А это, в свою очередь, может на недели и даже месяцы отдалить переезд. Стоит ли так рисковать своим будущим? Ответ однозначно отрицательный. Каждый должен заниматься своим делом. Перевод документации и нострификация дипломов — не исключение.
Фото с сайта pixabay.com
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Новости компаний
Комментировать