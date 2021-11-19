Пострадавшие от пандемии компании не могут воспользоваться обещанной государством поддержкой

Компаниям отказывают в кредитах по программе «ФОТ 3.0», хотя они выполняют все условия, рассказали «Ъ» совладелец сети «Теремок» Михаил Гончаров и глава совета директоров «Росинтера» Ростислав Ордовский-Танаевский. Сеть «Раковая» не получила кредит от «Сбера», а Delmar Family от «Альфа-банка». В «Шоколаднице» утверждают, что банки даже не рассматривают заявки от общепита.

С такими же трудностями столкнулся турбизнес, компании в сфере организации праздников и салоны красоты, рассказали изданию в «Опоре России» и в аппарате омбудсменов.

Кредиты не дают тем, у кого текущая EBITDA меньше, чем в 2019 году, говорит глава «Росинтера». В банках требуют залог, заявил Гончаров. Льготные кредиты дают тем, кто зарегистрировал бизнес после 1 июля 2021 года или участвовал в такой программе в 2020 году, говорят представители пострадавших отраслей.

В ВТБ утверждают, что уже выдали рестораторам кредиты на 1 млрд рублей. В «Сбере» сообщили, что выдали около 2 тысяч займов общепиту. В «Росбанке» отрицают, что гостиничной-ресторанный бизнес входит в стоп-лист. В «Альфа-банке», ПСБ, МКБ, «Почта-банке» и в других крупных банках не ответили на запросы издания.

Минэкономики попросило пострадавших сообщать о случаях отказа в кредитах или дополнительных условиях.

Напомним, 20 октября президент Владимир Путин объявил «нерабочими» дни с 30 октября по 7 ноября по всей России. Тогда же правительство предложило меры поддержки бизнеса, в том числе продление программы «ФОТ 3.0». Предельный объём кредита — один МРОТ на одного работника на год. Ставка кредита — 3% на 12 месяцев и первые полгода можно не платить основной долг и проценты.