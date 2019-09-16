Лже-перевозчики похитили у предпринимателей имущество на сумму почти 12 млн рублей

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Они обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, злоумышленники на территории разных субъектов Российской Федерации совершали мошенничества в сфере грузоперевозок.

— Выдавая себя за сотрудников логистических организаций и размещая не соответствующую действительности информацию в сети Интернет об оказании услуг, обвиняемые в 2017 – 2018 годах заключали по подложным документам с предпринимателями договоры об оказании услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом. Однако после получения товара мужчины скрывались и сбывали похищенные товарно-материальные ценности. Таким образом, обвиняемым удалось похитить имущество 4 организаций на общую сумму почти 12 млн. рублей, — рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрит по существу Железнодорожный районный суд г. Новосибирска.

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