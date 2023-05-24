В Новосибирской области прокуратура помогла получить жилье трем сиротам

В результате вмешательства Новосибирской транспортной прокуратуры, трое сирот получили благоустроенные квартиры, сообщили в ведомстве. Дело в том, что во время проверки соблюдения прав детей-сирот на жильё, было установлено, что троим подросткам, оставшимся без попечения родителей, при достижении совершеннолетия не предоставили благоустроенное жильё.

— Транспортная прокуратура направила в суд иски о возложении на мэрию г. Новосибирск, администрации Куйбышевского района и Маслянинского района Новосибирской области обязанности предоставить указанным лицам благоустроенные жилые помещения, отвечающие санитарным и техническим требованиям, — уточнили в ведомстве.

Суд в полном объему удовлетворил исковые требования прокурора и заявителям предоставлены благоустроенные квартиры.

По данным регионального правительства, в 2023 году в Новосибирской области собственное жилье получат 997 детей-сирот. Финансирование на приобретение и строительство жилья для детей-сирот в 2023 году увеличилось на 43,8 % по сравнению с 2022 годом и составило свыше 3,7 млрд рублей (порядка 2,6 млрд рублей на приобретение жилья и сертификаты, более 1,1 млрд рублей – на строительство).

Ранее редакция рассказывала, что сданная прошлой осенью новостройка для детей-сирот дала течь.