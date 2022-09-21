Бывшему первому вице-премьеру Республики Алтай дали 14 лет

В Республике Алтай вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Алтай по делу о коррупционных преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Республики Алтай в своем телеграмм-канале.

Горно-Алтайский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера.

Он признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий совершении преступлений (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и нескольких эпизодах получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, в 2015-2018 гг. подрядчикам, выполнявшим работы по строительству механической системы оснежения горнолыжного комплекса «Манжерок», были подписаны акты о приемке фактически невыполненных и выполненных с ненадлежащим качеством работ на сумму более 136 млн руб., которые в последующем были оплачены из бюджета, что повлекло причинение Республике Алтай материального ущерба на указанную сумму. В суде был доказан факт нескольких эпизодов получения Пальталлером взяток на общую сумму более 9 млн руб.

Суд назначил наказание Роберту Пальталлеру в виде лишения свободы сроком на 14 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф в размере более 80 млн. рублей.

Судом также удовлетворен гражданский иск прокурора Республики Алтай о возмещении ущерба бюджету, причиненного преступлением, в размере более 136 млн. рублей. Государственное обвинение по уголовному делу поддержано прокуратурой Республики Алтай. Приговор в законную силу еще не вступил.

Роберт Пальталлер с 1974 по 1994 год работал на ООО «Барнаульский котельный завод» — прошел путь от мастера до заместителя гендиректора по производству. Затем занял пост вице-президента Сибирской горнопромышленной корпорации «Демидов». С 1996 по 2004 год возглавлял ООО «Барнаульский ликероводочный завод», с 2005 по 2006 год — ООО «Барнаульский водоканал». В 2006 году по приглашению главы Алтая Александра Бердникова пришел на работу в республиканское правительство. Спустя восемь лет занял пост первого вице-премьера правительства. После того как в марте 2019 года пост врио главы республики занял Олег Хорохордин, господин Пальталлер ушел в отставку. С декабря 2020 года Роберт Пальталлер содержится в СИЗО Горно-Алтайска.

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