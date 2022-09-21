Гарантии для медицинских компаний под 1,9 % годовых

Предложение распространяется на гарантии в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП по контрактам на закупку и поставку лекарственных препаратов, медицинского оборудования и расходных медицинских материалов. Минимальный тариф составляет 1,9% годовых, но не менее 900 рублей. Воспользоваться предложением можно до конца года.
Банк выдает различные виды гарантий – на участие в конкурсе, исполнение условий контракта и обеспечение гарантийных обязательств. Сумма может составлять до 55 млн рублей, срок – до 36 месяцев. Банковские гарантии на сумму до 10 млн рублей можно получить без пакета документов. Выпуск гарантии составляет 2,5 часа с момента обращения.
Напомним, что в банке действуют другие выгодные предложения:
Подать заявку на банковскую гарантию можно на сайте и в ОНЛАЙН-офисе. Подробную информацию уточняйте по номеру 8-800-3333-555, у персонального менеджера и в офисах Банка «Левобережный».
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