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Гарантии для медицинских компаний под 1,9 % годовых

  • 21/09/2022, 17:51
Банк «Левобережный» выдает компаниям МСБ банковские гарантии по госконтрактам в сфере медицины на льготных условиях.

Новости бизнесаПредложение распространяется на гарантии в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП по контрактам на закупку и поставку лекарственных препаратов, медицинского оборудования и расходных медицинских материалов. Минимальный тариф составляет 1,9% годовых, но не менее 900 рублей. Воспользоваться предложением можно до конца года.

Банк выдает различные виды гарантий – на участие в конкурсе, исполнение условий контракта и обеспечение гарантийных обязательств. Сумма может составлять до 55 млн рублей, срок – до 36 месяцев. Банковские гарантии на сумму до 10 млн рублей можно получить без пакета документов. Выпуск гарантии составляет 2,5 часа с момента обращения.

Напомним, что в банке действуют другие выгодные предложения:

  • оформите две гарантии в рамках одной закупки и получите скидку по гарантии на исполнение в размере оплаченной комиссии за гарантию на участие;
  • оформите гарантию по госзакупкам в сфере дорожной отрасли под 1,9 % годовых;
  • оформите кредит на исполнение контракта по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП и получите скидку 50% на комиссию за гарантию по финансируемому контракту.

Подать заявку на банковскую гарантию можно на сайте и в ОНЛАЙН-офисе. Подробную информацию уточняйте по номеру 8-800-3333-555, у персонального менеджера и в офисах Банка «Левобережный».

Эти и другие новости для бизнеса читайте в телеграм-канале @banklevoberezhnyforbusiness.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

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Регионы: Сибирь

Теги : поддержка бизнеса Гарантии для медицинских компаний


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