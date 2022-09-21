«На торги заходят все, кому не лень» — чиновник объяснил рост стоимости строительства медучреждений

ФАПы слишком подорожали

Депутаты Заксобрания Новосибирской области в ходе рассмотрения корректировок в бюджет текущего года отметили рост стоимости работ по строительству медучреждений, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в сельской местности на сумму более 78 млн рублей. При этом динамика удорожания медучреждений очень сильно различается.

— По одним ФАПам удорожание в 2,6 раза, по другим — в 5,6 раза, — сообщает зампредседателя комитета Сергей Кальченко. — То есть удорожание от 3 до 6 млн при заложенных в бюджете 14 млн на один ФАП.

— Изменились нормы проектирования, подходы к оценке объектов в экспертизе, — заявляет Колмаков. — Из ФАПов, запланированных на этот год, из экспертизы вышли только 5 — с существенным удорожанием. В связи с тем, что была необходимость проведения геологических и археологических изысканий, мы выходим с небольшим удорожанием по каждому. Чтобы построить ФАПы, мы часть работ на этот год устанавливаем, часть — на следующий год. В этом году после экспертизы проводим все необходимые конкурсные процедуры, обеспечиваем максимальную строительную готовность и в следующем году гарантированно их завершаем.

Факт удорожания подтверждают и в региональном Минстрое. По информации исполняющего обязанности министра строительства области Алексея Колмакова, ввиду удорожания работ из 45 запланированных ранее ФАПов будут построены 24. Основная причина удорожания — повышение стоимости строительных материалов, а также «сюрпризы», выявленные при проведении изысканий: остатки старых зданий и сооружений на местах будущих стройплощадок.

Кроме ФАПов, есть вопросы и по более масштабным объектам.

— Хотел бы уточнить вопрос по проектированию многострадального каргатского хирургического комплекса, — поинтересовался депутат Сергей Гайдук.

Как поясняет Алексей Колмаков, в текущем году на проектирование и экспертизу объекта заложен 21 млн рублей, еще 5 млн — на его техприсоединение. Однако на стройку выйти не получится.

— Мы тащим их за уши, — говорит чиновник об исполнителях. — Есть общая проблема проектных организаций — и удмурты, и башкиры заходят. И приходится с ними возиться в ручном режиме и тащить. Наша государева экспертиза знает, как с ними работать. Приходится и силами УКСа, и силами экспертизы эти проекты доводить до нормальной кондиции. Мы в ручном режиме все тащим. Заходят все, кому не лень.

И снова строительство поликлиник

Не утихают споры и вокруг городских учреждений здравоохранения — набивших оскомину семи поликлиник, строящихся по договору ГЧП с дочерней компанией группы «ВИС». Как уже сообщалось ранее, стоимость проекта по результату выхода из главгосэкспертизы выросла с 7,8 до 19,9 млрд рублей. Стоимость еще одного объекта — инфекционной больницы — составила 13 млрд, сумма возмещения — 16 млрд с учетом банковского процента. При этом, как прозвучало в ходе заседания комитета, реализуемая на территории областного центра концессия по шести школам обходится вдвое дешевле, чем строительство семи поликлиник при аналогичных работах.

— Площадь школ — 91,5 тысяча кв. м, поликлиник — 88,6 тысячи кв. м, то есть площади примерно одинаковы, — говорит депутат Николай Машкарин со ссылкой на данные презентации Минэкономразвития. — Дальше смотрю строчку «Строительно-монтажные работы»: по семи поликлиникам, площадь которых меньше, чем у школ — 12 млрд, по школам — 6 млрд. Разница — в два раза. Стоимость квадратного метра, воплощенного в железе и бетоне, не может разительно отличаться. Допускаю, что для медучреждения стоимость внутренних инженерных коммуникаций будет дороже, чем для школы, но не настолько критично.

Как поясняет министр экономического развития Лев Решетников, стоимость школ, приведенная депутатом, — старая, еще до госэкспертизы.

— Насколько я понимаю, технически будет то же самое, что и по поликлиникам, — говорит министр. — Поликлиники уже вышли из экспертизы, а школы еще нет. Но этот момент стоит уточнить.

С прицелом на выборы 2025 года

Еще одним поводом для претензий депутатов стало то, что первые выплаты подрядчику за строительство поликлиник уже сделаны, хотя самих объектов еще нет.

— В 2023 году за строительство семи поликлиник мы уже будем возмещать концессионеру 573 млн рублей, хотя поликлиники будут готовы в 2024 году, — заявил, обращаясь к Решетникову, председатель комиссии по наказам Дмитрий Козловский. — В 2024 году у нас стоит 3,4 млрд рублей. За два года мы компенсируем 4 млрд. Второе: вы сказали, что, возможно, пойдем на увеличение сроков. В 2024 году мы по всем концессионерам, по всем объектам заплатим почти 9 млрд рублей и в нашем любимом 2025 году — 10,5 млрд. На 2025 год (Год выборов следующего созыва. — Ред.) стоят более 40% наказов. Что будем говорить жителям Кыштовки, Кочек, Ордынки? Вариант — увеличить «плечо» сроков на два года, 2024—2025 годы освободить для выполнения наказов.

Нашли консенсус

Далее последовали прения депутатов и чиновников о том, что с ситуацией по поликлиникам делать дальше: выносить ли детальный ее разбор с принятием какого-либо решения на сентябрьскую сессию или дождаться октября, когда станут понятны бюджетные перспективы будущего года, а в сентябре заслушать данную информацию в рамках правительственного часа. Сошлись на втором варианте. Как доложил по итогам заседания президиума Заксобрания области, состоявшегося накануне, первый вице-спикер Андрей Панферов, точки соприкосновения исполнительной и законодательной ветвей власти по ряду вопросов, в том числе и судьбы строительства поликлиник, в настоящее время уже есть.

— Этот вопрос по поликлиникам — не предмет политических торгов, — заявил Панферов. — Мы просто хотим разобраться, уточнить цифры, моменты, о которых мы сейчас говорим. Ту информацию, которую мы заслушаем на парламентском часе, мы примем и будем работать для того, чтобы найти нужный механизм и сообразно обстановке его переформатировать. Андрей Александрович (Травников, губернатор области. — Ред.) сказал, что есть моменты, которые надо подвергнуть анализу и определенным действиям. Без надрывов и криков мы смотрим эти концессионные соглашения. Не надо ставить под сомнение, что мы работаем рука об руку. Мы планомерно и конструктивно работаем по данному вопросу.

По информации правительства Новосибирской области, по всем семи поликлиникам получены положительные заключения повторной экспертизы. Готовность 2-й поликлиники — 36%, №27 — 39%, клинической консультационной — 35,7%. По остальным идут подготовительные работы. По итогам госэкспертизы общая площадь объектов выросла с 72 до 88 тысяч кв. м. Срок завершения строительства всех поликлиник — до середины 2024-го. Сумма возмещения с учетом кредита — 27 млрд при ставке 9%. В настоящее время инвестор потратил более 700 млн рублей собственных средств и 286 млн бюджетных инвестиций.

Ранее редакция сообщала, что депутаты потребовали отправить концессию по поликлиникам на проверку ФСБ.