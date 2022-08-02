Суд начал рассмотрение дела экс-директора муниципального учреждения

В Железнодорожном районном суде Новосибирска началось рассмотрения дела в отношении экс-директора МКУ «ЦУГАЭТ» Александра Руденко. Он обвиняется в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ, по факту получения должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия и бездействие в пользу взяткодателя.

— Согласно обвинительному заключению, Руденко, являясь директором МКУ «ЦУГАЭТ», в период с 2015 года по 2021 год допускал в интересах 5 лиц и организаций заведомо незаконное бездействие, выразившиеся в не предоставлении в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, уполномоченный расторгнуть договоры на осуществление перевозок, информации о выявленных нарушениях условий заключенных договоров, — говорится в материалах суда. — Кроме того, он осуществлял общее покровительство — заранее уведомлял о проведении проверок, организуемых Министерством транспорта Новосибирской области с привлечением представителей правоохранительных органов и иных ведомств, в том числе МКУ «ЦУГАЭТ», в результате которых в отношении лиц и организаций, осуществляющих перевозку пассажиров, могут быть применены штрафные санкции, а также способствовал совершению иными должностными лицами действий, выраженных в том, что при возникновении на маршрутах движения пассажирского транспорта необходимости по очистке и ремонту дорожной сети, оказывал влияние на должностных лиц для выполнения ими работ по очистке дорожно-эксплуатационной сети во внеочередном порядке.

По версии следствия в период течение 2021 года за указанные действия обвиняемый получал лично взятки в виде денег. Общая сумма взяток составила около 250 тыс рублей.

Следующее судебное заседание пройдет в сентябре.

Напомним, Александра Руденко задержали в феврале 2022 года. До прихода в «ЦУГАЭТ» он был главным инспектором безопасности дорожного движения Новосибирска. За 2020 год Руденко задекларировал доход 6,8 млн рублей, в том числе доход от продажи имущества. В собственности у него были две квартиры общей площадью более 200 квадратов, два земельных участках (более 1100 квадратов), дача, гараж, а также автомобиль Merсedes Benz GLE 300 4MATIC и мотоцикл BMW G 310 R.

Предыдущего главу муниципального учреждения Арама Суваряна также обвиняли в получении взятки. В 2017 году его приговорили к 8 годам строгого режима и штрафу в 10 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала, что чиновник получил 4 года условно за взятку автомобилем.