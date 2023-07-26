Бывший директор Центра зимних видов спорта получил условный срок за растрату

Первомайский районный суд Новосибирска сегодня суд признал бывшего директора ДЮСШ «Центра зимних видов спорта» (ЦЗВС) Владимира Бочкарева виновным в растрате, хищении имущества специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва города Новосибирска. Информация об этом размещена в группе «Суды общей юрисдикции» ВКонтакте.

Ему назначено наказание в виде трех с половиной лет условно. Трем другим фигурантам дела суд назначил штрафы от 20 тыс. руб. до 100 тыс., еще одному — также условный срок.

Согласно материалам дела, в апреле 2021 года ФСБ выявила в новосибирском ЦЗВС махинации с зарплатами. Было установлено, что некоторые сотрудники Центра в период 2018–2021 годов не выполняли должностных обязанностей, но при этом получали жалование. Ущерб, по подсчетам следствия, составил более 3 млн руб.

Уловное дело было возбуждено по пяти эпизодам ст. 160 УК РФ (ст. 160 ч. 4, ст. 160 ч.3, ст. 160 ч 3, ст. 160 ч. 3, ст. 160 ч. 3 УК РФ). Директора центра Владимира Бочкарева, возглавлявшего учреждение с 2018 года, задержали.

В качестве обвиняемых по делу также привлекли четырех человек, которые были фиктивно устроены на работу. Им вменили в вину соучастие в растрате (ст. 33, ст. 160 УК РФ).

Отмечается, что все осужденные частично или полностью возместили ущерб, причиненный преступлением.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала, что экс-начальнику «Центра организации дорожного движения» Трещеву продлили срок содержания под стражей.