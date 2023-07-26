Пострадавшая жительница Новосибирска рассказала о дороге на Каракольские озера, где на Алтае опрокинулся грузовик с туристами

25 июля ДТП на Алтае унесло жизнь 26-летнего екатеринбуржца, еще 11 человек пострадали, из них четверо детей. Теперь по уголовной статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека» виновнику грозит до шести лет колонии.

Издание КП-Новосибирск встретилось с туристкой, которая год назад пережила аналогичную ситуацию. Она, двое ее детей и подруга попали в ДТП на маршруте на Каракольские озера вместе с группой из Екатеринбурга. Причем везла их эта же турфирма.

По словам Ольги, их заверили, что маршрут отработан и вполне безопасен. Однако ехать пришлось в кузове грузовика с открытым верхом и не пристёгнутыми. Когда машина покатилась назад и опрокинулась на бок, дочка собеседницы издания получила ушибы и сотрясение. После этого Ольга и ее подруга обратились к следователям, в СУ СК Р по Республике Алтай возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни).

В настоящее время дело руководителя фирмы рассматривается в суде.

Ранее редакция сообщала, что на Северном объезде столкнулись три грузовика.