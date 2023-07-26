Назвали школы с самыми высокими результатами по ГИА и ЕГЭ в Бердске

В Бердске были объявлены школы, чьи ученики показали наилучшие результаты по ЕГЭ и ГИА. Об этом сообщил руководитель городского управления образования Михаил Каркавин.

— В текущем году экзамены сдавали 1369 учащихся. По результатам ЕГЭ, самые высокие показатели по русскому языку продемонстрировали учебные заведения №1, №22 и экономический лицей, — отмечает Каркавин.

По математике лучшие результаты у выпускников лицеев №6 и №7, экономического лицея и школы №1.

Относительно ГИА, наиболее успешные результаты по русскому языку продемонстрировали ученики школ №1, №2, №12, лицеев №6 и №7. А по математике лидируют школы №1, №2, №12 и лицей №6.

Напомним, что в Новосибирске математика стала самым массовым экзаменом, который сдавали девятиклассники: более 30 тыс школьников. Средний балл по предмету в регионе составил 3,04%. Доля двоечников — 34,58%, а отличников — 8,13%.

При этом доля высокобалльников по ЕГЭ, который сдают после одиннадцатого класса, в Новосибирской области выросла. В этих экзаменах принимали участие более 14 тыс учеников. Самая большая доля высокобалльников по ЕГЭ — от 80 баллов и выше — по химии, русскому, биологии, географии, обществознанию и литературе. Стобалльников по итогам ЕГЭ всего в Новосибирской области — 119 (прошлый год — 98). Наибольшее количество стобалльников в Советском районе и Центральном округе Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что 93 новосибирских школьника получили 100 баллов за ЕГЭ.