Экс-начальнику «Центра организации дорожного движения» Трещеву продлили срок содержания под стражей

Ленинский районный суд г. Новосибирска назначил начала процесса по уголовному делу начальника ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения» Вячеслава Трещева. Информация об этом размещена сообществе «Суды общей юрисдикции» ВКонтакте. Первое заседание пройдет 27 июля.

Напомним, Вячеслав Трещев обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Постановлением суда от 17 июля в порядке ст. 225 УПК РФ обвиняемому продлен срок содержания под стражей до 4 января 2024 года.

Напомним, что Трещев, по версии следствия, предложил знакомому представителю ООО «Стройдориндустрия» и ООО «НПП «Интервал» помощь в получении государственных заказов в сфере установки фото- и видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе и на железнодорожных переездах. За свои услуги он, якобы, запросил взятку в размере 1,5 миллиона рублей. Следствие сообщало, что в результате Вячеслав Трещев получил 1,2 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала, что дело экс-начальника «Центра организации дорожного движения» Трещева направлено в суд.