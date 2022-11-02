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Бывший глава Минздрава Алтая и его помощник получили 10 лет колонии за взятки

  • 02/11/2022, 14:33
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Бывший глава Минздрава Алтая и его помощник получили 10 лет колонии за взятки
С апреля 2020 года по январь 2021 года фигуранты дела получили более 16 миллионов рублей.

Городской суд Горно-Алтайска приговорил к 10 годам колонии строгого режима бывшего министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова, сообщил Telegram-канал «Алтай: главные новости».

По версии следствия, в период с апреля 2020 года по январь 2021 года фигуранты дела получили от поставщиков изделий для борьбы с коронавирусом взятки за госконтракты в сумме более 16 миллионов рублей.

Сообщников по подозрению в коррупции задержали сотрудники ФСБ весной прошлого года.

Решением суда им запрещено занимать должности на госслужбе в течение пяти лет, кроме того они должны выплатить штраф в размере 15 миллионов рублей.

Силами прокуратуры у Коваленко в доход государства изъяли 5,8 миллиона рублей, которые были найдены в тайнике. У его помощника конфисковали два автомобиля и 6,1 миллиона рублей.

 

Ранее редакция сообщала, что за взятку был задержан еще один бывший министр здравоохранения Республики Алтай Павел Решетов, который занимал эту должность с августа по декабрь 2018 года.

Фото: pixabay.com — sajinka2

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Алтай

Теги : уголовное дело суд коррупция взятки


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