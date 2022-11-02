Бывший глава Минздрава Алтая и его помощник получили 10 лет колонии за взятки

Городской суд Горно-Алтайска приговорил к 10 годам колонии строгого режима бывшего министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова, сообщил Telegram-канал «Алтай: главные новости».

По версии следствия, в период с апреля 2020 года по январь 2021 года фигуранты дела получили от поставщиков изделий для борьбы с коронавирусом взятки за госконтракты в сумме более 16 миллионов рублей.

Сообщников по подозрению в коррупции задержали сотрудники ФСБ весной прошлого года.

Решением суда им запрещено занимать должности на госслужбе в течение пяти лет, кроме того они должны выплатить штраф в размере 15 миллионов рублей.

Силами прокуратуры у Коваленко в доход государства изъяли 5,8 миллиона рублей, которые были найдены в тайнике. У его помощника конфисковали два автомобиля и 6,1 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала, что за взятку был задержан еще один бывший министр здравоохранения Республики Алтай Павел Решетов, который занимал эту должность с августа по декабрь 2018 года.