Экс-министра здравоохранения Республики Алтай задержали за взятку

В Кош-Агаче задержан главный врач районной больницы, бывший министр здравоохранения Республики Алтай Павел Решетов. Информацию об этом «Новостям Горного Алтая» подтвердили источники в правоохранительных органах.

По данным телеграм-канала «Инцидент Горно-Алтайск», Решетова подозревают в получении взятки за заключение контрактов на поставку оборудование для реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями.

Отметим, что с 2019 по 2022 год он занимал должность директора Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, а до этого с августа по декабрь 2018 года был министром здравоохранения Республики Алтай.

Кроме того, издание сообщает, что родной брат Решетова Андрей был осужден за получение взятки в бытность главврачом Станции переливания крови. Как установил суд, он обеспечил бесконкурентное участие одной организации в аукционе на поставку медицинских материалов и получил за это 400 тыс. рублей. Андрея Решетова приговорили к крупному штрафу и запрету занимать руководящие должности сроком на пять лет.

Ранее редакция сообщала, что на Алтае начальник почтового отделения присвоила четверть миллиона рублей.