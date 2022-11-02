Рекламодателям

Обувную фабрику в Бердске пока не удалось реанимировать

  • 02/11/2022, 14:36
Автор:
производство обуви
Из-за «сложной структуры собственности».

— Фабрика «С-ТЕП» (Торговая марка S-TEP. — Ред.), к сожалению, не работает. Сложно найти инвестора в запутанной истории по управлению бизнесом, когда фабрику сложно выделить из всего бизнеса, вдохнуть в нее жизнь. Хотя, при нормальном желании собственника это можно было бы сделать, — заявил на пресс-конференции замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка.

Напомним, региональные власти еще в апреле начали работу по сохранению производственного предприятия компании «Обувь России», в том числе проводили встречи с кредиторами.

новости Новосибирска

Правительство РФ попросят спасти бердскую обувную фабрику

В июле работники фабрики через депутата Госдумы от Новосибирской области Александра Аксененко обратились к органам власти с просьбой спасти предприятие.

— Предприятие оказалось заложником ситуации. Несколько лет назад фирма вошла в группу компаний, которая недавно допустила дефолт. Фабрика является поручителем и залогодателем по обязательствам группы, которые составляют более 7 млрд. рублей, — писал Аксененко на своей странице ВКонтакте.

На тот момент было известно, что Сергей Сёмка обратился к руководителям банков с просьбой помочь сохранить производство и выделить его из общей долговой массы группы компаний, чтобы найти инвестора или покупателя на актив. В качестве возможного покупателя называлась белорусская компания. Министр промышленности и торговли региона Андрей Гончаров в августе пояснял, что уже появились инвесторы, которые интересуются состоянием дел на фабрике, изучают бизнес-процессы и производство. Летом 2022 года сообщалось, что фабрика может выпускать до 1 млн. пар обуви в год и обеспечить 600 рабочих мест при полной загрузке.

Напомним, OR GROUP (Ранее ГК «ОбувьРоссии» — Ред.) входит в список системообразующих предприятий в сфере легкой промышленности. Управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей 6691 объект в 293 городах России. Напомним, в начале февраля OR GROUP объявила о фактическом дефолте по облигациям БО-07. В апреле — о дефолтах по всем торгующимся выпускам своих облигаций. На днях Банк ВТБ обратился в суд с заявлением о признании банкротом совладельца OR GROUP Антона Титова. Сумма требований — почти 826 млн руб.

 

ГК «Обувь России» приобрела фабрику S-TEP в 2015 году. В 2019 году компания планировала создавать новую производственную площадку в ТОСЭР Линево. 

Фото со страницы Александра Аксененко ВКонтакте

211

Рубрики : Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : производство обуви инвестиции в производство банкротство


Спецоперация на Украине

Американский ретейлер одежды Gap закрывает магазины в России
2/11/22 11:45
Новосибирская область вложила в восстановление объектов Беловодского района 800 млн рублей
1/11/22 14:40
Пять лет тюрьмы для уклонистов от мобилизации
1/11/22 14:09
метро в Новосибирске

Возможно ли строительство метро за счет реноваций в Новосибирске?

Такое предложение прозвучало в ходе круглого стола, посвященного развитию метрополитена в Новосибирске.
Читать статью >>
выполнение госооборонзаказа

«Новосибирский патронный завод» увеличил объем производства в 2.5 раза

В список компаний, завязанных на выполнении гособоронзаказа, в регионе добавилось еще почти 100 предприятий.
Читать статью >>
нарушение антимонопольного законодательства

Центр технадзора раздробил единую закупку на несколько, чтобы не выходить на конкурс

Это стало поводом для судебных разбирательств.
Читать статью >>
добыча угля

В 2023 году на «Разрезе Богатырь» планируют добыть не менее 300 тыс тон антрацита

Сейчас инвестор ведет подготовку к выходу на месторождение.
Читать статью >>

Актуальный разговор

бизнес

Экстренная медицинская помощь: для тех, кто не хочет ждать

В Новосибирске открылся круглосуточный госпиталь сети «Клиника Эксперт».
Все материалы
Лента новостей

Возможно ли строительство метро за счет реноваций в Новосибирске?

02/11/2022, 15:07

Бывший глава Минздрава Алтая и его помощник получили 10 лет колонии за взятки

02/11/2022, 14:33

«Новосибирский патронный завод» увеличил объем производства в 2.5 раза

02/11/2022, 13:42

Центр технадзора раздробил единую закупку на несколько, чтобы не выходить на конкурс

02/11/2022, 13:15
Популярное

В Госдуме предложили отменить уплату НДФЛ при продаже жилья независимо от срока владения им

01/11/2022, 18:17

80 % новосибирцев вынуждены экономить

01/11/2022, 15:21

Перед Хэллоуином новосибирцы стали чаще приобретать эзотерические товары на Ozon

01/11/2022, 11:08

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 лучших дебетовых карт «Мир» с кешбэком

02/11/2022, 10:43

ВТБ удвоил число поставщиков услуг ЖКХ и образования для оплаты онлайн

01/11/2022, 17:46

«Тариф года»: участникам госзакупок предлагают экспресс-гарантии под 1,8% годовых

01/11/2022, 17:43

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска