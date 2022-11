Обувную фабрику в Бердске пока не удалось реанимировать

— Фабрика «С-ТЕП» (Торговая марка S-TEP. — Ред.), к сожалению, не работает. Сложно найти инвестора в запутанной истории по управлению бизнесом, когда фабрику сложно выделить из всего бизнеса, вдохнуть в нее жизнь. Хотя, при нормальном желании собственника это можно было бы сделать, — заявил на пресс-конференции замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка.

Напомним, региональные власти еще в апреле начали работу по сохранению производственного предприятия компании «Обувь России», в том числе проводили встречи с кредиторами.

— Предприятие оказалось заложником ситуации. Несколько лет назад фирма вошла в группу компаний, которая недавно допустила дефолт. Фабрика является поручителем и залогодателем по обязательствам группы, которые составляют более 7 млрд. рублей, — писал Аксененко на своей странице ВКонтакте.

В июле работники фабрики через депутата Госдумы от Новосибирской области Александра Аксененко обратились к органам власти с просьбой спасти предприятие.

На тот момент было известно, что Сергей Сёмка обратился к руководителям банков с просьбой помочь сохранить производство и выделить его из общей долговой массы группы компаний, чтобы найти инвестора или покупателя на актив. В качестве возможного покупателя называлась белорусская компания. Министр промышленности и торговли региона Андрей Гончаров в августе пояснял, что уже появились инвесторы, которые интересуются состоянием дел на фабрике, изучают бизнес-процессы и производство. Летом 2022 года сообщалось, что фабрика может выпускать до 1 млн. пар обуви в год и обеспечить 600 рабочих мест при полной загрузке.

Напомним, OR GROUP (Ранее ГК «ОбувьРоссии» — Ред.) входит в список системообразующих предприятий в сфере легкой промышленности. Управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей 6691 объект в 293 городах России. Напомним, в начале февраля OR GROUP объявила о фактическом дефолте по облигациям БО-07. В апреле — о дефолтах по всем торгующимся выпускам своих облигаций. На днях Банк ВТБ обратился в суд с заявлением о признании банкротом совладельца OR GROUP Антона Титова. Сумма требований — почти 826 млн руб.

ГК «Обувь России» приобрела фабрику S-TEP в 2015 году. В 2019 году компания планировала создавать новую производственную площадку в ТОСЭР Линево.