Курс на маргинализацию депутатов-оппозиционеров продолжается

Накануне на 10 суток был привлечен к административной ответственности депутат Антон Картавин, представляющий в горсовете Новосибирска оппозиционную коалицию «Новосибирск 2020», и его помощник. Об этом сначала сообщали в новосибирском штабе Навального, затем сам депутат подтвердил эту информацию на своей странице в соцсети. Напомним, что ранее под арестом оказался еще один депутат от коалиции, лидер российских навальнистов Сергей Бойко, но уже на 28 суток. Политик должен выйти на свободу 18 февраля, то есть на следующий день после февральской сессии горсовета, на которой депутатам предстоит заслушать и утвердить или не утвердить годовой отчет о работе мэра Новосибирска. Это дало повод ряду общественников выдвинуть конспирологическую версию, что арестами депутатов-оппозиционеров мэрия или те, кто ее поддерживает, будет ограждена от возможных неудобных вопросов в свой адрес. О том, что эти неудобные вопросы и замечания будут, представители коалиции дали понять, подготовив петицию своим коллегам из других фракций, где перечислили ряд наиболее существенных, по их мнению, недоработок городской власти под руководством Анатолий Локтя.

— Мы уверены, что дальнейшее правление Локтя затягивает Новосибирск в воронку деградации, из которой он может не вырваться, — сообщают авторы петиции, на момент подготовки материала ее подписали более 3,5 тысячи человек. — У депутатов городского совета есть возможность отправить Локтя в отставку, пока не стало слишком поздно. Мы считаем, что ей нужно воспользоваться.

— Не настолько Анатолий Евгеньевич глуп, чтобы такие вещи делать или кому-то подсказывать, — заявил политолог. — Тем более что полиция — это одна структура, мэрия — другая. Какие бы у них ни были деловые взаимоотношения, есть закон.

С одной стороны, конспирологическую версию опровергает срок наказания Картавина, который вполне успевает на сессию. Опровергает ее и политолог Владимир Леонтьев, о чем он заявил в интервью редакции.

С другой стороны, как говорится, «еще не вечер», протестные мероприятия в Новосибирске продолжаются, и активисты-«навальнисты» призывают принять участие в следующей акции с пока еще неизвестными последствиями, которую намерены провести в ближайшее время.

— Мы снова выйдем за свободу Алексея Навального, Сергея Бойко и за свою свободу, — сообщают в штабе навальнистов.

В мэрии об этих планах известно, несмотря на то, что, как и прошлый раз, заявка от организаторов мероприятия не поступала.

— Мы заинтересованы в том, чтобы в Новосибирске не происходило никаких столкновений, тем более арестов, — заявил сегодня на пресс-конференции Анатолий Локоть, отвечая на вопрос о возможных последствиях для участников акции. — Но можно разрешать то, на что запрашивается разрешение. Ни одного заявления о проведении акции нет. Следует вывод: организаторы не ставят целью проведение законных акций, есть планы обострять эти столкновения. У нас задача все равно: стараться обеспечивалась безопасность людей. Наверное, есть вопросы, люди устали от пандемии, накопилась усталость, раздражительность. Но толкать людей на столкновения — неверно.

— Любая точка зрения может быть обоснована — то, что «закрывают» депутатов перед отчетом мэра, то, что «закрывают» людей, которые причастны к штабу Навального, то, что «закрывают» тех, кто имеет публичное влияние, — считает Пирогова. — Я не уверена, что дело именно в сессии, пока у нас только Сергей Бойко не попадает на нее. Не знаю, если честно, как вроде бы взрослая и умная городская власть не понимает — от того, что кого-то из депутатов коалиции не будет на сессии, они выглядеть лучше не станут. Политика Совета депутатов вышла из зала мэрии, горожане теперь активно интересуются происходящим и сами не дадут спуска тем, кто должен представлять их интересы, но не делает этого.

В этой акции намерена принять участие и депутат горсовета от коалиции Хельга Пирогова, об этом она сообщила в комментарии редакции. Напомним, что в отношении депутата, как и ее коллеги Сергея Бойко, уже принимались санкции в виде разбирательств на комиссии горсовета по этике перед предыдущей акцией. Этому способствовали соответствующие обращения к председателю горсовета Дмитрию Асанцеву от Анатолия Локтя и заместителя прокурора города Игоря Стасюлиса. По мнению депутата, причин для задержания ее соратников может быть несколько.

— Единороссам и коммунистам было бы спокойней вернуть затишье, когда острые вопросы на сессиях и комиссиях звучали крайне редко, — считает Кузнецов. — Неслучайно мэр Анатолий Локоть воспользовался несанкционированной акцией 23 января как поводом лично обвинить депутатов Бойко и Пирогову в нарушении этики. Хоть какой-то повод отыграться за постоянную критику в свой адрес. Отсутствие ряда депутатов сделает обсуждение отчета мэра о работе в 2020 году на сессии поспокойней, но полностью вопросы не снимет — всех независимых пересажать не получится.

О том, что причины не ограничены рамками мэрии и горсовета Новосибирска, говорит и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов. Однако, по мнению собеседника редакции, ситуацию могут использовать в своих целях и представители муниципальной власти.

Директор ЦДЖ предполагает дальнейшее продолжение курса на маргинализацию депутатов горсовета уже в рамках кампании по выборам в Госдуму, которые должны пройти в этом году.

— Курс на маргинализацию «особо буйных» депутатов, стартовавший с нынешних арестов, может быть продолжен, — считает собеседник редакции. — Чтобы со временем подвести их к процедуре досрочного отзыва мандатов. В соцсетях уже появились провокационные обращения к избирателям коалиции, мол, нужны ли вам такие представители? Обстановку вокруг независимых депутатов будут скандализировать, в том числе для дискредитации «умного голосования» перед выборами в Госдуму. Но на то оно и «умное», что участники, зарегистрированные в проекте, сохраняют высокую лояльность к оппозиции и умеют различать инструменты провластной пропаганды.

По данным правозащитного портала «ОВД-инфо», по итогам прошлой акции в Новосибирске задержаны 97 человек. По числу задержаний Новосибирск находится на 5 месте после Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Воронежа. Всего по России задержаны более 4 тысяч участников протестных акций в 17 городах страны.