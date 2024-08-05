Бывший прокурор района назначен на должность замминистра природы НСО

У министра природы Новосибирской области Евгения Шестернина появился новый заместитель. Им стал бывший прокурор Октябрьского района, покинувший свой пост в июле 2024 года, Дмитрий Цуканов. Несколькими годами ранее 43-летний служащий был на должности межрайонного природоохранного прокурора.
— В региональном минприроды Дмитрий Цуканов будет курировать направление «Природные ресурсы», — говорится в сообщении минприроды.
К своим обязанностям Цуканов приступил с 5 августа.
В понедельник также стало известно о кадровых перестановках в мэрии города. Вакантную должность начальника департамента земельных и имущественных отношений занял Алексей Колович.
Предыдущий начальник департамента Георгий Жигульский ушел с этого поста по собственному желанию в мае 2024 года, проработав в муниципалитете почти 10 лет.
Источник фото: Минприроды Новосибирской области.
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