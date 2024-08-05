Алексей Колович возглавил департамент имущества мэрии Новосибирска

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев нашел замену Георгию Жигульскому. Начальником департамента земельных и имущественных отношений назначен Алексей Колович. С 2018 по 2021 год он руководил Сибирским территориальным управлением Миннауки РФ, затем был помощником председателя СО РАН по вопросам взаимодействия с Минобрнауки РФ. В 2022 году назначен советником ректората Сибстрин.

К работе в мэрии Алексей Колович приступил 5 августа.

Напомним, предыдущий начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский ушел по собственному желанию в мае 2024 года, проработав в муниципалитете почти 10 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что начальником оргдепартамента мэрии Новосибирска назначена Ирина Королева.