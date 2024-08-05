ИТ-разработки, направленные на развитие города, обсудили в Новосибирске

В Новосибирске представители новосибирских ИТ и технологических компаний представили свои разработки, которые могут быть использованы для развития города. На встрече, которая состоялась по инициативе вице-мэра Евгения Попантонопуло, присутствовали предпринимали, представители мэрии Новосибирска, а также руководитель комитета по оборонно-промышленному комплексу «Опоры России», помощник Сенатора Совета Федерации РФ от Томской области Юлия Райхольд.

— Рабочая встреча прошла в формате живого диалога и была полезна обеим сторонам. Компании представили ИТ- решения, которые могут быть полезны городу и региону в целом, обсудили варианты взаимодействия мэрии и бизнеса для развития городской среды, обсудили вопросы применения решений и разработок местных компаний в области ЖКХ, их уберизации (замена людей или организаций цифровыми платформами), — прокомментировал редакции член Совета, руководитель Комитета по информационным технологиям Новосибирского областного отделения «Опоры России» Руслан Копцев.

По словам председателя Ассоциации «СибАкадемСофт» Ирины Травиной, в числе проектов, которые представили новосибирские компании, были два интеграционных проекта, в реализации которых могут принять участие несколько игроков ИТ-рынка. Один из них может помочь решить проблему с парковками в городе, особенно в центральной части. По задумке инициаторов, в нем может принять участие любой владелец парковочного места или паркинга (частные, служебные, общественные).

— Предложено включить все парковки и паркинги в общую систему. Держатель парковочного места устанавливает время, когда оно может быть использовано другим автовладельцем. То есть, владелец парковочного места, прежде чем уехать на работу, указывает в системе промежуток времени, когда его место может быть использовано, как платная парковка. Вырученные от аренды деньги могут быть направлены, например, владельцу парковочного места, держателю платформы (оборудование, программное обеспечение и прочие затраты) и муниципалитету. То есть, парковочное место становится возможностью заработать дополнительные средства, — рассказала собеседница редакции.

Кроме того, участники встречи обсудили проект по созданию в Новосибирской агломерации территории инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск». Часть планируемой застройки попадает в черту города, и участниками встречи было высказано пожелание, чтобы эта территория действительно стала «умной», а не просто спальным районом.

Ранее редакция сообщала, что первые участки в «СмартСити» Новосибирска выставят на торги к концу 2024 года.