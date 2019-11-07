Представитель коммерческой организации пошел под суд за дачу взятки

Отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России по материалам оперативно-розыскной деятельности, проведенной сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области, возбуждено уголовное дело в отношении представителя коммерческой организации г. Новосибирска по факту дачи взятки должностному лицу в значительном размере (ч. 2 ст. 291 УК РФ), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

По предварительным данным подозреваемый, действуя в интересах коммерческой организации, оказывающей услуги по железнодорожным грузоперевозкам, предложил начальнику станции «Новосибирск-Главный» — структурного подразделения ОАО «РЖД» регулярно передавать взятку за общее покровительство представляемой им коммерческой организации при оказании услуг по железнодорожным перевозкам

— В период с июня по сентябрь 2019 года на систематической основе подозреваемый передавал начальнику станции «Новосибирск-Главный» взятку в виде денег и оплаты услуг имущественного характера. Предварительный размер взятки составил 124 000 рублей, — уточнили в СК.

Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Ростислав Нетисов