В течение недели будут перебои в работе радио и телеканалов в Новосибирской области

Сегодня, 15 января, в Новосибирской области будет отключено радио и телевидение. Об этом сообщили в Сибирском региональном центре РТРС.
Отключение связано с техническими работами на передатчиках. Во время отключения будет проведены профилактические и другие работы.
Также стоит отметить, что из-за неблагоприятных погодных условий работы могут перенести.
Сегодня, 15 января, отключения начнутся с 22:00 и продолжатся до 1:00 16 января. Также отключение произойдет с 02:00 до 10:00 17 января.
Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирской области засняли северное сияние.
Фото: Freepik — freepik
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