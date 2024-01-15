В течение недели будут перебои в работе радио и телеканалов в Новосибирской области

Сегодня, 15 января, в Новосибирской области будет отключено радио и телевидение. Об этом сообщили в Сибирском региональном центре РТРС.

Отключение связано с техническими работами на передатчиках. Во время отключения будет проведены профилактические и другие работы.

Также стоит отметить, что из-за неблагоприятных погодных условий работы могут перенести.

Сегодня, 15 января, отключения начнутся с 22:00 и продолжатся до 1:00 16 января. Также отключение произойдет с 02:00 до 10:00 17 января.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирской области засняли северное сияние.