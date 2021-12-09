Бывших полицейских приговорили к условному сроку за взятки

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего бывшего начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 «Дзержинский» УМВД России по г. Новосибирску Николая Носкова и его 39-летнего заместителя Романа Тарасова, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Экс–полицейские в силу занимаемой должности знали о дате, времени и месте проведения рейдовых мероприятий по пресечению совместно с сотрудниками районной администрации незаконной торговли и несанкционированного размещения временных объектов.

— Действуя группой лиц по предварительному сговору, Носков и Тарасов в конце июня 2018 года встретились с предпринимателем (торговля фруктами, овощами) и предложили ему за ежемесячное вознаграждение в размере от 26 до 50 тыс. рублей сообщать о таких рейдах с целью избежать привлечения к административной ответственности по ст. 5.2 (нарушение порядка размещения временных объектов) и ст. 9.1 (торговля в неустановленном месте) Закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», — говорится в сообщении.

Таким способом с июля 2018 года по февраль 2019 года сотрудники полиции за совершение заведомо незаконных действий получили от предпринимателя взятку на общую сумму 304 тыс. рублей.

Кроме того, в 2018 году Носков получил от другого бизнесмена мелкую взятку (в виде двух коробок с 84 пачками лапши быстрого приготовления «Ролтон», 24 банок гречки, 24 бутылки водки, 12 бутылок вина, 5 пачек бумаги).

Суд приговорил обоих к 7 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком 4 года) и штрафу в 5-кратном размере взятки с лишением права занимать должности в правоохранительных органах 3 года. Суд лишил их специальных званий (майора и подполковника).

— Носков за мелкое взяточничество осужден к штрафу в размере 100 тыс. рублей (от назначенного наказания суд освободил мужчину в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности), — уточнили в региональном СКР.

Приговор не вступил в законную силу.