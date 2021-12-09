Журналисту Сальникову снова продлили срок под стражей

Николай Сальников, подозреваемый в медиашантаже ряда новосибирских политиков, решением Центрального районного суда Новосибирска останется по стражей еще на полгода — до конца мая 2022-го. Об этом сообщает судебная пресс-служба.

— Назначено судебное заседание по уголовному делу на 20.12.2021 в 12 часов 00 минут, — говорится в сообщении. — Постановление в части меры пресечения не вступило в законную силу.

Напомним, что уголовное дело в отношении Николая Сальникова было возбуждено весной, после того как он выпустил документальный фильм о новосибирских политиках, имеющих отношение к спортклубу «Успех», который возглавляет депутат Заксобрания. В период расследования уголовного дела Сальников, находясь под домашним арестом, предпринял попытку побега, однако был пойман сотрудниками правоохранительных органов в Нижегородской области, куда приехал на автомобиле. Последующим решением суда Центрального района ему была изменена мера пресечения на заключение под стражу.

Вторым подозреваемым по данному делу проходит известный новосибирский бизнесмен Сергей Проничев, в настоящее время содержащийся под стражей.

Наконец, третий подозреваемый — медиаменеджер Евгений Кузьменко в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Предположительно столь мягкая мера пресечения в отношении подозреваемого избрана ввиду его сотрудничества со следственными органами.

Николай Сальников стал широко известным после своего увольнения с телеканала ОТС в 2019 году, когда на собственной странице в соцсети раскритиковал действия должностных лиц, усомнившихся в целесообразности тушения пожаров в лесах Сибири. В 2021 году появлялась неофициальная информация о возможном участии журналиста в выборах депутатов Госдумы.

Сергей Проничев в 2019 году анонсировал участие в выборах мэра Новосибирска, однако впоследствии отозвал свою кандидатуру.