В ПЛП «Восточный» запущен терминал для хранения порожних контейнеров

На Промышленно-логистическом парке «Восточный» (ВПЛП) состоялся официальный запуск «Терминала Восточный», сообщает пресс-служба регионального Минэкономразвития. Проект «Терминал Восточный» предусматривает создание складских комплексов класса «А» и «В», контейнерных площадок для крупнотоннажных контейнеров, стоянок грузового автотранспорта, гаражных боксов и административно-бытовых зданий.

Как отметил в ходе открытия терминала президент «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» Сергей Максимов, сегодня терминал обеспечивает возможность обрабатывать 28 тысяч TEU (порожних контейнеров) в год, а к 2024 году предусматривается создание дополнительных мощностей, что позволит увеличить мощность одновременного хранения до 6,5 тысяч TEU и обрабатывать 40,5 тысяч TEU в год. В настоящее время к ВПЛП построена технологическая дорога, обеспечивающая выход на федеральную трассу Р254 «Омск-Новосибирск» «Иртыш» и Р255 «Новосибирск – Иркутск» «Сибирь» на участке Северного обхода Новосибирска, а также проведены работы по созданию системы водоотведения, построены внутренние дороги ВПЛП, высоковольтная линия и две комплексные трансформаторные подстанции.

Уникальность ВПЛП заключается в том, что изначально он инициировался частными компаниями, которые договорились о реализации своих проектов на одной территории, что позволяет сократить издержки на создание общей инженерной и транспортной инфраструктуры, подчеркнули в ведомстве.