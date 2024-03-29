C 1 апреля пенсия проиндексируется у 80 тысяч жителей Новосибирской области

В апреле более 80 тысяч пенсионеров Новосибирской области получат пенсию в новом размере.
― Это связано с тем, что пенсия будет проиндексирована на 7,5%. Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год, ― сообщает отделение СФР по Новосибирской области.
Социальные пенсии получают граждане, у которых не возникло право на установление страховой пенсии (например, нет достаточного количества выработанного стажа).
Также пенсии устанавливаются гражданам с инвалидностью, у которых нет стажа, и тем, кто потерял кормильца. Размер — зависит от категории получателя.
Напомним, что в этом месяце двойную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости получили пожилые новосибирцы, которым исполнилось 80 лет в феврале этого года.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура помогла пенсионеру увеличить пенсию под Новосибирском.
Источник фото: Freepik/ Автор – pressfoto
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