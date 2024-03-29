«Устроил к себе всех любовниц»: коллеги рассказали о задержанном экс-директоре ФК «Новосибирск»

Знаменитый легкоатлет, который несколько лет руководил футбольным клубом «Новосибирск», а также являлся исполнительным директором в федерации футбола Новосибирской области стал фигурантом уголовного дела.

Андрея Перлова силовики задержали утром 28 марта. Ночь он провел в камере изолятора. Сегодня, 29 марта, следствие ходатайствует об избрании меры пресечения для спортсмена.

— Сотрудниками Главного следственного Управления ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Оперативные мероприятия проводятся сотрудниками регионального Управления ФСБ России, — прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас в федерации и клубе активно обсуждают работу экс-директора и говорят, что готовы дать показания для расследования.

― Перлов в клубе якобы создал фирму-прокладку ООО «Академия ФК Новосибирск», при чем зарегистрировал эту фирму на свое имя. Через эту организацию, вероятно, прокручивались бюджетные деньги, которые выделялись на развитие физкультуры и спорта. Каждый год это были приличные суммы в размере 250 млн рублей. Кроме того, пострадали и родители воспитанников. Перлов организовал платные тренировки, завышал стоимость аренды футбольного поля, ― рассказали Infopro54 в клубе.

Много вопросов к Перлову возникло и по составу основной команды и к околофутбольной атмосфере. Специалисты прямо говорят, что за его время правления для футбола не было сделано ничего.

― Команда при нем стала просто посмешищем. Кто-то формально там числился, а жил в Москве, многие откровенно выпивали. Дошло до того, что наши болельщики на играх открыто болели за команду соперника. А еще раздутые штаты, прием на работу некомпетентных специалистов. Он устроил к себе всех своих любовниц, платил им зарплаты, давал премии. Многие тут шутили, что у Перлова повысился тестостерон. Вчера, кстати, одна из его любовниц была уволена, ― прокомментировали в федерации.

Эксперты недоумевают, как легкоатлет мог попасть в футбол, да еще и стать директором федерации.

Свое мнение на этот счет высказывал еще в 2021 году известный советский и российский футболист, мастер спорта Андрей Канчельскис.

― Мне рассказали интересный случай про Новосибирск. Пришел генеральный директор легкоатлет. Представляете? Сам факт. Нашу лёгкую атлетику уже убили, зарезали. Пришел футбол что ли зарезать? Команда приехала на сборы в Крым. Погода ― снег, слякоть, тренироваться невозможно. Тренер ему звонит и говорит: «Куда ты нас привез?». А он говорит: «А вы пойдите на пляж по песочку, зарядочку сделаете и все будет нормально». Нормально? Вы что издеваетесь? ― рассказал на Yutube- канале «Сычев подкаст и Денис Казанский» Канчельскис.

По официальной информации на сайте управления по физической культуре и спорту города Новосибирска, Андрей Перлов окончил Новосибирский институт водного транспорта. В 1975 году начал заниматься спортивной ходьбой. Дважды становился победителем в командных соревнованиях кубка мира и шестикратным чемпионом СССР на 20 км и 50 км (1984, 1985, 1989). В 1990 году получил звание заслуженного мастера спорта СССР. В 1992 году стал чемпионом Олимпийских игр в Барселоне в ходьбе на 50 км.

В качестве спортивного функционера Андрей Перлов работал заместителем руководителя департамента физической культуры и спорта Новосибирской области. С 2016 года руководил федерацией футбола Новосибирской области в должности исполнительного директора. Покинул свой пост чемпион в ноябре 2023 года. Но только сейчас к бывшему управленцу возникли вопросы.

Ранее редакция сообщала, что Андрея Перлова задержали силовики.