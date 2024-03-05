Прокуратура помогла пенсионеру увеличить пенсию под Новосибирском

Пенсионер ушел на заслуженный отдых из коммерческой организации, но получив первую выплату, сильно огорчился. Пенсия мужчины оказалась гораздо меньше той, что ему была положена по закону.
Сибиряк обратился за помощью в надзорное ведомство.
― Прокуратурой Краснозерского района Новосибирской области проведена проверка по обращению о нарушении трудовых прав. Установлено, что заявитель уволился из коммерческой организации в связи с выходом на пенсию. В нарушение требований трудового законодательства работодатель не направил соответствующее уведомление в Социальный фонд России, что повлекло начисление ему пенсии в меньшем размере, ― прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.
В результате прокурорского вмешательства нарушения были устранены, жителю региона произведен перерасчет пенсии.
Ранее редакция рассказывала, что в Госдуме предложили платить пенсию в два прожиточных минимума.
Фото: freepik.com — pressfoto
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