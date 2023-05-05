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Cадоводам выделят субсидии на закладку садов

  • 05/05/2023, 10:03
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Cадоводам выделят субсидии на закладку садов
Однако при условии, если они используют отечественные саженцы.

Со второго полугодия 2023-го российские садоводы смогут получать субсидии на закладку садов, передает издание «Интерфакс» со ссылкой на заявление директора департамента растениеводства Минсельхоза Романа Некрасова.

По его словам, чтобы в стране появилась своя база посадочного материала и питомников, власти в регионах должны увеличить садоводам с 20% до 50% компенсации затрат на создание селекционно-семеноводческих центров, в том числе плодово-ягодных культур.

При этом Некрасов отметил, что в этом году на субсидирование закладки и ухода за многолетними насаждениями предусмотрено 7,33 млрд руб. господдержки против 5,01 млрд руб. в 2022-м.

Вместе с тем глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов выразил уверенность, что предоставление субсидий покупателям российских саженцев позволит нарастить объем производства посадочного материала в стране и полностью уйти от импорта саженцев в ближайшие несколько лет.

Как сообщила гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова, зависимость от импорта посадочного материала в интенсивном садоводстве в настоящее время составляет 80%. Она уточнила, что практически все интенсивные сады, которые были заложены около семи лет назад, работают на саженцах итальянской, польской или сербской селекции. Но, учитывая то, что пятый пакет антироссийских санкций включает запрет на экспорт в страну различного посадочного материала, поставки заметно осложнились.

Президент Ассоциации садоводов Игорь Муханин настроен оптимистично. Он считает, что своих саженцев в стране достаточно, причем их качество не то, что не уступает импортным, но и превышает его.

Благодаря поддержке Минсельхоза количество питомников ежегодно удваивается, заключил он.

Ранее редакция сообщала, что аграрии могут получить гранты на развитие агротуризма.

Фото: freepik.com — jcomp 

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Рубрики : Финансы Власть Бизнес Агропром

Регионы: Россия

Теги : финансы субсидии садоводам отечественные саженцы Минсельхоз России господдержка


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