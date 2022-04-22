Carlsberg Group может продать пивоваренную компанию «Балтика» подконтрольной турецкой AB InBev Efes

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group может продать свой российский бизнес AB Inbev Efes подконтрольной турецкой компании Anadolu Efes, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В «ВТБ капитале» изданию уточнили, что в 2020 г. «Балтика» занимала 27% российского рынка, AB Inbev Efes – более 30%.

В России Carlsberg Group принадлежит пивоваренная компания «Балтика» с восемью заводами в Санкт-Петербурге, Ярославле, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске и Новосибирске. Заводы группы выпускают 55 брендов пива, в их числе «Балтика», Zatecky Gus, Carlsberg и «Жигулевское».

В Новосибирской области работают предприятия пивоваренных компаний — Heineken и «Балтика». Также на этом сегменте рынка представлен еще один крупный игрок — АО «АБ Инбев Эфес». ООО «Пивоваренная компания «Балтика» и АО «АБ Инбев Эфес» входят в список крупнейший налогоплательщиков региона. По данным областного Минфина, за 2021 год десять крупных налогоплательщиков региона перечислили 32 млрд рублей или 17,3% от общей суммы поступлений в консолидированный бюджет.

10 марта Carlsberg Group объявила о приостановке в России продаж пива Carlsberg, а также о прекращении инвестиций, экспорта и рекламы на рынке страны. 28 марта пивоваренная компания заявила об уходе с российского рынка. Об аналогичном решении заявил и пивоваренный концерн Heineken. 5 апреля датская Berlingske сообщала, что Carlsberg Group ведет переговоры о продаже бизнеса с группой компаний «Черноголовка» и израильской группой CBC.