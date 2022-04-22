Массового импортозамещения в фармацевтике пока не происходит

В программе прописано, что фармацевтические компании смогут получить независимые банковские гарантии с льготной ставкой комиссии. Для предприятий она составит 1%, а банкам будет компенсироваться до 2%. Гарантии бизнес сможет использовать для проведения взаиморасчетов по контрактам на поставку лекарств и медицинских изделий на условиях отсрочки платежа. В правительстве полагают, что этот механизм позволит защитить участников сделок. Кроме того, правительство РФ упростило процедуру регистрации лекарств до конца 2023 года. Директор по маркетингу новосибирской фармкомпании Renewal («ПФК Обновление») Денис Лубов по просьбе редакции Infopro54 оценил, позволят ли прописанные в программе меры быстрее выводить медикаменты на рынок, чтобы они были доступны гражданам.

По его словам, вывод на рынок препаратов, которые ранее не производились отечественными предприятиями, может занять минимум от 2,5 лет (фармацевтическая разработка, проведение исследований, процесс регистрации).

— Основная доля импортируемой в натуральном выражении продукции имеет аналоги, выпускаемые отечественными фармкомпаниями либо на локализованных площадках уже сейчас, поэтому мы не видим рисков глобального дефицита лекарств, — заявляет собеседник редакции.

Еще одна новация, прописанная в мерах поддержки, — разрешение на ввоз и продажу зарегистрированных препаратов в упаковках, изначально предназначенных для реализации в иностранных государствах.

— Пока предпосылок к тому, что решение ударит по местным производителям, мы не видим. Гипотетически завозиться в ходе параллельного импорта будут те же лекарственные препараты, что присутствуют на рынке сейчас. Соответственно, конкурентная обстановка не изменится, — говорит Денис Лубов.

По оценке эксперта, на данный момент массового импортозамещения в фармацевтике в России не происходит, на рынке по-прежнему присутствуют импортируемые лекарственные препараты. Дефицит отдельных продуктов носит локальный, а не массовый характер. Лубов считает, что темпы импортозамещения пока сопоставимы с теми, что наблюдались в последние годы.

— Кроме того, в линейке компании порядка 25-30 наименований препаратов, которые она готова запустить в производство. И только за счет этого «Обновление» займет сразу 10-20% рынка. Новый ассортимент на своем производстве также готова выпускать еще одна новосибирская компания — АО «Новосибхимфарм», — говорил чиновник.

Напомним, на пресс-конференции в начале апреля заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка сообщал, что ПФК «Обновление» готова производить любые дженерики зарубежных препаратов, которые дополнительно не защищены различными патентами на производство. Например, в ближайшее время стартует выпуск L-Тироксина. Сейчас 90% этого препарата по лечению щитовидки занимают зарубежные производители. Новосибирское предприятие готово на своих мощностях закрыть 100% потребностей российского рынка.

Он также напомнил, что в 2014 году зависимость российского рынка от импортных лекарств составляла 80%. На сегодняшний день она сократилась в несколько раз.