В Новосибирской области увеличат количество «коронавирусных» рейдов

На минувшей неделе министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области совместно с Управлением Роспотребнадзора и ГУ МВД по Новосибирской области провело 81 контрольное мероприятие по соблюдению режима повышенной готовности, возбуждено 1 дело об административных правонарушениях по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ и 4 дела об административных правонарушениях по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Региональным минтрансом проведены проверки юридических лиц, осуществляющих заказные перевозки — на 6 перевозчиков составлены административные протоколы, со всеми проведена разъяснительная работа.

Министерством экономического развития проверены 9 гостиниц, все меры по соблюдению режима повышенной готовности в организациях соблюдаются. Однако, в ведомстве заявили, что нужно усилить контроль за базами отдыха, расположенными в районах области, в связи с возросшей загрузкой.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области проверены 45 объектов. По результатам проверок возбуждено 5 административных производств.

Заместитель Губернатора Сергей Сёмка обратил внимание должностных лиц на возросшие показатели по заболеваемости COVID-19 в районах области и поручил повысить эффективность проверок на предприятиях, в организациях, местах массового пребывания людей не только в районных центрах, но и в других населенных пунктах районов.

— Проверки будут продолжаться, особое внимание будет направлено на те районы, где происходит рост заболеваемости, где выявляется несоблюдение ограничительных мер, — подчеркнул Сергей Сёмка.

По данным оперативного штаба, на 23 июля число заболевших в Новосибирской области составило 204 человека, 9 человек умерли. Всего в регионе зарегистрировано 51 тыс случаев заболевания, 43,9 тыс заболевших выздоровели (+115 за сутки), умерли 2,2 тыс. В стационары с выявленным заболеванием или подозрением на него госпитализировано 5,5 тыс человек. В отделениях реанимации находится 401 пациент, на аппаратах искусственной вентиляции лёгких — 54. Сделано 2 млн тестов на коронавирус.