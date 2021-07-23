Ситуация с «Хилокским треугольником» дошла до суда

Суд Ленинского района Новосибирска начал рассмотрение иска городской прокуратуры, требующей признать незаконным бездействие руководства муниципалитета, не проводящего экспертизу в отношении проекта санитарно-защитной зоны Клещихинского кладбища. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Поводом для подачи иска прокуратуры послужило обращение в ведомство общественника, президента фонда защиты природы и окружающей среды Михаила Михайлова относительно соблюдения экологического законодательства в так называемом «Хилокском треугольнике», включающем территории таких объектов, как Хилокский рынок, Хилокский мусорный полигон и Клещихинское кладбище. Напомним, что в начале этой недели после пожара на полигоне и обращения к властям жителей домов улицы Малыгина, обеспокоенных чистотой воздуха, в мэрии заявляли о том, что концентрация вредных веществ в районе «треугольника» не превышает допустимые значения.

Как следует из ответа прокуратуры, которое общественник опубликовал на своей странице в соцсети, экологическая ситуация «треугольника», мягко говоря далека от идеальной. Этому, в первую очередь способствовала работа, а, точнее, бездействие ряда должностных лиц. В частности, по итогам проведённой прокурорской проверки директору МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» внесено представление в связи с непринятием мер по установлению санитарно-защитной зоны для полигона ТКО «Левобережный». Предъявлено административное исковое заявление к мэрии города с требованием пересмотреть санитарно-защитную зону кладбища «Клещихинское» с учетом класса опасности объекта. Облпрокуратурой инициировано проведение ГУ МВД России по региону доследственной проверки на предмет достоверности экспертных заключений, послуживших основанием для выдачи Управлением Роспотребнадзора по области санитарно-эпидемиологических заключений на полигон и кладбище.

— Проверка может показать, что путем подлога экспертных заключений санитарно-защитные зоны кладбища и полигона были уменьшены, — комментирует Михайлов. — При установлении санитарных зон без подлога заключений границы защитного барьера передвинутся, в них попадет территория Хилокского рынка, часть Хилокского микрорайона и дома по улице Малыгина. Мэрии тогда придется задуматься о расселении жителей домов, попавших в санитарно-защитные зоны опасных объектов.

По сравнению с началом недели в мэрии теперь признали проблемность полигона, правда, с некоторыми оговорками.

— Данный полигон доставляет немало головной боли не только жителям, но и мэрии, — заявил накануне мэр Анатолий Локоть в рамках пресс-конференции. — Наверное, необходимо говорить о сроках консервации данной территории и переноса полигона в другое место. Но это требует серьёзной подготовки. Сегодня дано поручение: выработать предложения, которые необходимо будет обсудить с правительством области, с общественностью, чтобы понимать, как нам дальше двигаться. Но, тем не менее, эксплуатировать полигон сейчас нужно, потому что около половины всех твёрдых бытовых отходов, которые утилизируются в Новосибирске, принимает именно этот полигон. Сейчас взять закрыть его и куда-то переместить просто невозможно.

Напомним, что теоретически принять левобережный мусор со всеми вытекающими от его складирования мог бы новый полигон в Верх-Туле, построенный в рамках концессионного соглашения, которое пробуксовывает уже не первый год.