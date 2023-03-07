ЦБ пролонгировал ограничения на снятие наличной иностранной валюты из-за санкций

При условии, что валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, вправе снять с него сумму остатка денежных средств на 00 часов указанной даты, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентную сумму в евро, сообщает пресс-служба регулятора.

При этом оставшиеся средства, как и прежде, можно получить в рублях.

Отмечается, что выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные начиная с этой даты, выдаются по курсу банка. Иностранная валюта выдается в долларах США или в евро, независимо от валюты вклада или счета, добавили в Банке России.

Кроме того, для банков пролонгирован на полгода запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

— Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. При этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России, — добавили в пресс-службе. — Банки могут продавать гражданам доллары США и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.

Юрлица — резиденты до 9 сентября 2023 года могут получить наличную валюту на командировочные расходы, исходя из установленных, в соответствии с законодательством, нормативов оплаты, но не более 5 тыс. долларов США или эквивалентную сумму в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. На другие валюты ограничений нет. Выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах юридическим лицам — нерезидентам не производится, по другим валютам ограничений нет.

Банк России объясняет неизменность существующих ограничений по наличной валюте действующими антироссийскими санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Ранее редакция сообщала, что ЦБ введет «период охлаждения» для переводов средств на счета, находящиеся в базе подозрительных.

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