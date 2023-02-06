ЦБ введет «период охлаждения» для переводов средств на счета, находящиеся в базе подозрительных

Банк России подготовил законопроект, по которому банки в период двух дней не будут подтверждать перевод на счет, который содержится в базе данных регулятора о подозрительных транзакциях, сообщил «Известиям» зампред ЦБ Герман Зубарев.

По словам Зубарева, документ уже прошел межведомственное согласование.

— ФинЦЕРТ ЦБ ведет базу данных о случаях и попытках осуществления переводов денег без согласия клиента. В ней фиксируются сведения о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств. Регулятор будет доводить сведения из этой базы до банка-отправителя и банка-получателя платежа. А кредитные организации будут обязаны использовать эту информацию в своих антифрод-системах, — пояснил Герман Зубарев.

Данная мера необходима, чтобы клиент банка имел возможность вникнуть в происходящую ситуацию. Ведь то, что им манипулируют мошенники, не всегда является очевидным, уточнил зампред ЦБ.

Напомним, что данную инициативу Центробанк представил еще в мае прошлого года, пояснив, что задержка перевода на два дня не нарушит права добросовестных граждан и законодательство, так как по закону перевод должен быть обработан в срок до трех рабочих дней.

Ранее редакция сообщала, что Центробанк готовит законопроект о самозапрете на получение кредитов.

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