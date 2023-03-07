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Кто проголосовал за отмену выборов мэра Новосибирска?

  • 07/03/2023, 13:38
Автор:
Заксобрание НСО
Стали известны поимённые результаты голосования по скандальному вопросу.

Протоколы голосования депутатов Заксобрания на февральской сессии по поводу замены выборов глав Новосибирска и Кольцово конкурсными процедурами в первом и втором чтениях, стали известны.

выборы мэра Новосибирска

Выборы мэра Новосибирска и Кольцово заменили конкурсом

Итак, в первом чтении, напомним, за поддержку законопроекта из 65 присутствующих депутатов проголосовали 50, против 13, воздержался 1, не голосовал 1. В партийном разрезе ситуация выглядит следующим образом. «За» выступили депутаты от фракций «Единая Россия» и ЛДПР, ещё до голосования заявившие свою позицию, однако голосование выявило отклонившихся от «генеральной линии» партий. В частности, из единороссов против линии партии пошли Андрей Биль и Николай Мочалин, первый из которых проголосовал против, второй не голосовал.

«Сюрпризы» оказались и внутри фракции коммунистов: несмотря на то, что перед голосованием её руководитель, вице-спикер Заксобрания Владимир Карпов озвучил позицию «против», под это «подписались» не все коллеги по фракции. В частности, в первом чтении законопроект поддержали депутаты Владимир Анисимов и Ашот Рафаелян. Что касается других фракций, то законопроект поддержали и двое представителей партии «Пенсионеры за социальную справедливость» — Александр Аверкин и Андрей Пак, «родинец» Константин Антонов (второй «родинец» Вячеслав Илюхин оказался единтсвенным из всего депкорпуса, кто воздержался). Против выступили депутаты от «Новых людей» и единственный присутствующий справоросс Александр Тепляков.

Спустя совсем немного времени, судя по результатам голосования во втором чтении расклад несколько изменился. Количество как сторонников, так и противников выборов мэра сократилось на одного человека – «за» и «против» проголосовали 49 и 12 депутатов соответственно. Как раз ровно на двух человек выросло количество не голосовавших компанию единороссу Мочалину составил его однопартиец Биль и коммунист Анисимов. Место последнего в числе коммунистов проголосовавших «за» занял депутат Никита Галитаров (в первом чтении голосовал «против»). Количество воздержавшихся и отсутствовавших между первым и вторым чтениями не изменилось.

Полный список проголосовавших по поводу денного законопроекта во втором чтении выглядит следующим образом.

«За»: «Александр Аверкин («Пенсионеры за социальную справедливость»), Анастасия Андронова (ЛДПР), Константин Антонов («Родина»), Валерий Бадьин (ЕР), Александр Барсуков (ЕР), Олег Бугаков (ЕР), Сергей Гайдук (ЕР), Никита Галитаров (КПРФ), Игорь Гришунин (ЕР), Анатолий Жуков (ЕР), Василий Иваков (ЕР), Валерий Ильенко (ЕР), Роман Казаков (ЛДПР), Александр Калиниченко (ЕР), Павел Кива (ЕР), Александр Козлов («Единая Россия»), Дмитрий Козловский (ЕР), Юрий Кошкин (ЕР), Наталия Красовская (ЛДПР), Александр Кулинич (ЕР), Дмитрий Курочкин (ЛДПР), Виктор Кушнир (ЕР), Ильгиза Лотфулина (ЕР), Майис Мамедов (ЕР), Иван Мороз (ЕР), Фёдор Николаев (ЕР), Виталий Новосёлов (ЕР), Пндрей Пак («Пенсионеры»), Вениамин Пак (ЕР), Евгений Подгорный (ЕР), Олег Подойма (ЕР), Евгений Покровский (ЕР), Илья Поляков (независимый), Глеб Поповцев (ЕР), Юрий Похил (ЕР), Ашот Рафаелян (КПРФ), Зоя Родина (ЕР), Сергей Титков (ЕР), Игорь Умербаев (ЕР), Михаил Федорук (ЕР), Дмитрий Франчук (ЕР), Ярослав Фролов (ЕР), Сергей Шаблинский (ЛДПР), Андрей Шимкив (ЕР), Александр Шпикельман (ЕР), Александр Щербак (ЛДПР), Александр Юданов (ЕР).

Выборы мэра

Городских депутатов проинформировали, как и когда они будут выбирать мэра Новосибирска

«Против»: Вадим Агеенко (КПРФ), Виталий Быков (КПРФ), Дарья Карасёва («Новые люди»), Владимир Карпов (КПРФ), Сергей Левшенков («Новые люди»), Николай Машкарин (КПРФ), Роман Мурзин («Новые люди»), Яков Новосёлов (КПРФ) Евгений Смышляев (КПРФ), Александр Тепляков (СР), Роман Яковлев (КПРФ), Александр Козлов (КПРФ).

Воздержался: Вячеслав Илюхин («Родина»).

Не голосовали Владимир Анисимов (КПРФ), Андрей Биль (ЕР) и Николай Мочалин (ЕР).

Отсутствовали: Алексей Андреев (ЕР), Ирина Диденко (ЕР), Сергей Кальченко (КПРФ), Сергей Конько (ЕР), Анатолий Кубанов (СР), Владимир Лаптев (ЕР), Дмитрий Макаров (КПРФ), Андрей Панфёров (ЕР), Иван Сидоренко (ЕР), Елена Тырина (ЕР), Валерий Червов (ЕР).

 

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирская область

Теги : Депутаты Заксобрания выборы мэра Новосибирска


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