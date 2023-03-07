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Вдвое увеличено количество молодых ученых – стипендиатов правительства Новосибирской области

  • 07/03/2023, 12:30
власть
Также вдвое увеличится количество проектов фундаментальных исследований, поддержанных правительством региона и фондами поддержки научной и инновационной деятельности.

В Новосибирской области в 2023 году вдвое вырастет число молодых ученых – получателей именных стипендий правительства Новосибирской области. Также вдвое увеличится количество проектов фундаментальных исследований, поддержанных правительством региона и фондами поддержки научной и инновационной деятельности.

Соответствующие изменения в государственную программу «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области» одобрены на заседании правительства региона, прошедшем под председательством губернатора Андрея Травникова.

Как доложил на заседании министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, количество стипендиатов правительства региона возрастет с 10 в 2022 году до 20 в 2023 году, количество проектов фундаментальных исследований, проводящихся при поддержке областных властей, в текущем году повысится до 42 – против 19 в 2022 году.

На эти цели на 2,3 млн рублей увеличится объем финансирования на предоставление именных стипендий аспирантам и докторантам Новосибирского научного центра. На 21,75 млн рублей в 2023 году возрастет поддержка проектов, реализуемых Новосибирской областью совместно с государственными и негосударственными фондами (РНФ), и на 100 млн рублей в 2023 году возрастет объем господдержки, предоставляемой субъектам инновационной деятельности на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : правительство Новосибирской области власть Андрей Травников


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