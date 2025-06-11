ЦБ снизил ставку: крупные банки пересматривают условия по ипотеке

ВТБ планирует уменьшить ставки по стандартным ипотечным программам как минимум на 1,5-2%. При этом Сбер заявил о снижении в пределах 2,0-3,5%.

— Решение Центробанка о снижении ключевой ставки оказало благоприятное воздействие на рынок потребительского кредитования, сигнализируя о начале его восстановления. Мы планируем пересмотреть ипотечные ставки в сторону уменьшения во второй половине месяца. Осознавая, что текущие ставки все еще обременительны для заемщиков, мы уделяем приоритетное внимание государственным программам поддержки, которые продолжают стимулировать рынок, — подчеркнул заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

Он добавил, что кредитная организация поддерживает связь с Центробанком и правительством, продолжая активно участвовать в государственных программах, учитывая их важность для многих граждан России. С начала года банк предоставил более 24,6 тысяч льготных ипотечных кредитов на общую сумму около 137 миллиардов рублей. Основная часть сделок совершается в рамках госпрограмм.