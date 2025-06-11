Дело Александра Зырянова передали в суд Новосибирска

Прокуратура региона утвердила обвинение по уголовному делу в отношении генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова (на фото) и главы АО «УК «ПЛП» Александра Гоманова. Дело поступило в Центральный районный суд города.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — отмечают в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Зырянов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, Гоманов — в посредничестве во взяточничестве, говорится в сообщении областной прокуратуры.

По версии следствия, в период времени с января по март 2024 года Александр Зырянов получил через Гоманова взятки от представителей коммерческих организаций в виде оказания услуг неимущественного характера на общую сумму свыше 23 млн рублей. Средства, якобы, предназначались за заключение в приоритетном порядке и в обход конкурсных процедур договоров подряда и лояльное отношение. Кроме того, следствие считает, что Зырянов планировал получить взятку от инвестора под видом увеличения стоимости контракта на выполнение работ по подключению к сетям промышленно-логистического парка.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области.

Следователем СК приняты меры в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества. Суд наложил арест на имущество одного из обвиняемых.

Напомним, главу Корпорации задержали 3 июня 2024 года. Сам Зырянов назвал уголовное преследование заказным и во время ареста признался, что ему уже давно намекали покинуть должность. В июле в деле главы корпорации появилась еще одна взятка. В декабре их количество выросло до четырех.

В апелляционных жалобах адвокаты обвиняемого просили отменить постановления суда первой инстанции и избрать в отношении Зырянова меру пресечения в виде домашнего ареста. Новосибирский областной суд, заслушав доводы апелляционных жалоб, мнения сторон, оставил постановление суда первой инстанции в отношении Зырянова без изменения, апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения.

Гоманов с лета 2024 года находился под домашним арестом. Одному из предпринимателей, который подозревается в предоставлении взятки, была избрана мера пресечения виде запрета определенных действий, и он был освобожден из-под стражи в зале суда. Второму избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщала пресс-служба управления судебного департамента по Новосибирской области.

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