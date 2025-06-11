В Новосибирске стоимость «квадрата» в элитных квартирах за месяц выросла на 9%

В Новосибирске медианная цена квадратного метра в новостройках элит-класса выросла до 223 тысяч (+9,2%). Для сравнения, в Москве рост составил 3,6% (до 733 тысяч руб/кв. м), в Уфе — 1,6% (до 336 тысяч руб/кв. м), сообщили в Яндекс Недвижимости. Полная стоимость квартиры в этом сегменте в столице Сибири составляет 16,6 млн рублей.

Растет и площадь таких проектов. В Новосибирске средняя площадь квартир элит-класса выросла до 77,4 кв. метров (+12,2 кв м за год). Стоит отметить, что город стал лидером среди миллионников по этому показателю. Например, в Москве средняя площадь таких квартир — 73,3 кв.м, в Уфе — 72,8 кв.м.

В сегменте бизнес-жилья медианная цена квадратного метра за месяц практически не изменилась (+0,5%) и составила 205 тысяч рублей. За год стоимость «квадрата» выросла на 8,7%. Полная стоимость такой квартиры в Новосибирске в мае достигла 10,2 млн рублей, а площадь — 52 кв. метра.

Коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость Евгений Белокуров подчеркивает, что новостройки бизнес и элит-класса всегда считались инструментом для инвестиций.

— В отличие от других классов, более дорогие объекты мало зависят от условий кредитования, льготных ипотечных программ и текущих рыночных ставок по кредитам. Многие потенциальные покупатели таких объектов — люди с наличными средствами. Поэтому спрос и цены в этих сегментах стабильно растут, — говорит эксперт.

Он уверен, что инвестиционная привлекательность недвижимости в классах бизнес и элит будет только увеличиваться. Этому способствует снижение средних ставок по депозитам в коммерческих банках.

По данным Минстроя Новосибирской области, за 5 месяцев 2025 года в Новосибирской области ввели более 1 млн кв метров жилья. 60% в этом объеме составляет ИЖС.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы стали чаще покупать недвижимость в других регионах.