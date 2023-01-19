ЦБ устанавливает официальные курсы рубля к бату, донгу и динару

— Банк России начинает устанавливать официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам. В перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России, дополнительно включены дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт, катарский риал, — говорится в сообщении регулятора.

Следует отметить, что официальные курсы указанных иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться Центробанком, начиная с 18 января 2023 года.

В результате список иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России ежедневно (по рабочим дням), включает всего 43 валюты.

СМИ сообщали, что в будущем банкам из дружественных стран позволят открывать в России свои филиалы. Ожидается, что это должно привлечь иностранные инвестиции.

Ранее редакция рассказывала о том, что Центробанк выступил с инициативой внести изменения в условия льготной ипотеки. Речь идет о запрете одному заемщику брать льготную ипотеку два раза.

Фото с сайта Банка России