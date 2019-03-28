Цена 2-х и 3-х комнатных квартир по городу за два года выросла на 14%

Лидерами по росту цены стали три микрорайона в разных частях города — Бугринская роща, Военный городок (рядом с ТРЦ «Аура») и посёлок Северный в Калининском районе. Рост цен здесь составил около 40%. Самым дорогим микрорайоном из ТОП-10 стал Депутатский. Здесь средняя стоимость объекта за два года достигла 9,5 млн руб.

Как рассказала руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва, исключением можно считать только Нижнюю Ельцовку, где цены снизились на 8% — до 3,25 млн руб. за средний объект.

Кроме того, в городе есть два микрорайона, где цены не изменились. В частности, в Тихом центре, стоимость квартир, после снижения в 2018 году, через год снова выросла. В результате за два года средняя стоимость жилья в этом микрорайоне показала нулевую динамику. А самый невозмутимый микрорайон города — это Березовый, где средние цены два года подряд не меняются.

По подсчётам аналитиков, средняя цена двухкомнатной и трёхкомнатной квартиры по всем микрорайонам города за два года выросла на 14%, а средняя цена однокомнатной поднялась немного меньше — на 11%.

Больше всего квартир в продаже сейчас находится в трёх отдаленных микрорайонах города, застроенных преимущественно жильём экономкласса. Это Южно-Чемской, Плющихинский и Затулинский. На каждый из них приходится больше 1000 объектов. Лидер по росту квартир в продаже — Южно-Чемской микрорайон, где число квартир за два года выросло на 150%.

Фото: редакции