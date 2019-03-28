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В «Толмачево» увеличилось количество субсидированных маршрутов

В 2019 году в областном бюджете запланировано 87,5 млн рублей на софинансирование региональных направлений.
  • 28/03/2019, 10:28
Автор: Евгения Серёгина
В «Толмачево» увеличилось количество субсидированных маршрутов
В «Толмачево» уже 3,3 млн внутренних пассажиров, которые летят мимо Москвы.

По данным АО «Аэропорт «Толмачево», количество направлений, субсидируемых государством и региональным правительством, в 2019 году в Новосибирске выросло до рекордного уровня — 19 (в 2018 — 11). Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил гендиректор компании Евгений Янкилевич.

— На сегодняшний день доля пассажиропотока, проходящего через Москву, очень высокая — больше 70%. То есть пассажиры летят в столицу, чтобы оттуда лететь дальше, в том числе по России. По данным Транспортной клиринговой палаты (ТКП), пассажиропоток на всех внутренних воздушных линиях составляет 138 млн человек, — говорит Янкилевич. — По расчетам экспертов, через 5 лет пассажиропоток по стране составит около 200 млн человек. Если сформировать условия, чтобы региональный пассажиропоток рос более высокими темпами, то московским аэропортам удастся сохранить и немного нарастить свои объемы, а региональные получат мощный толчок для развития. По нашим оценкам, доля аэропорта «Толмачево» должна увеличиться вдвое.

Распробовали напрямую

Рост региональных направлений, минующих столицу, по словам директора компании, не только освободит авиакомпании от дополнительных финансовых нагрузок, но и во многом облегчит жизнь пассажирам.

— Новосибирская область активно включилась в программу софинансирования региональных перевозок с прошлого года. Растет количество субсидированных направлений. Сегодня у нас 3,3 млн внутренних пассажиров, которые летят мимо Москвы, — это около 70%, — говорит Евгений Янкилевич.

В этом году в областном бюджете запланировано 87,5 млн рублей на софинансирование региональных направлений. Среди субсидируемых маршрутов: рейсы в Белоярский, Горно-Алтайск, Каргасок, Когалым, Кызыл, Надым, Нижневартовск, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Пермь, Северо-Енисейск, Стрежевой, Сургут, Томск, Улан-Удэ, Усть-Кут, Уфу и Ханты-Мансийск. Полеты будут выполнять авиакомпании S7 Airlines, NordStar, Utair, «Сила» и «РусЛайн». По словам директора аэропорта, сейчас компания ведет переговоры с Минфином РФ о предоставлении дополнительных субсидий на региональные рейсы, минующие Москву.

— Если два региона софинансируют какое-то направление, то из федерального бюджета приходят дополнительные деньги: в пропорции 30% на 40%. Понятно, что авиакомпания идет на определенные издержки в этих рейсах, аэропорты тоже предоставляют значительные скидки, но общими усилиями «раскатываются» направления, увеличивается подвижность населения, — поясняет гендиректор аэропорта «Толмачево».

По данным регионального минтранса, авиаперевозчикам оказывается поддержка из средств областного бюджета, начиная с 2017 года. Тогда субсидирование осуществлялось (в соответствии с постановлением правительства области) как непрограммное мероприятие на общую сумму 51,9 млн рублей по 4 маршрутам: Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск и Сургут. В 2018 году планировалась поддержка рейсов по 4 направлениям:  Белоярск, Ноябрьск, Кызыл и Надым.

Через региональные рейсы Толмачево прошло около 700 тыс пассажиров

—  Планировалось перевезти не менее 25 тысяч пассажиров. В областном бюджете на эти цели было заложено 79,8 млн рублей. Объем ассигнований на 2018 год был увеличен из-за изменения дальности полетов, а также корректировки процента предельного размера субсидий субъекту РФ. Общий объем поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области за 2018 год с учетом субсидирования маршрутов составил 216 млн рублей, —  такие данные приводил недавно министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский на заседании транспортного комитета заксобрания.

В то же время, как считают в депутатском корпусе, необходимо окончательно разобраться в нормативно-правовой базе, регламентирующей господдержку авиакомпаниям.

— У нас программа действует с прошлого года. Мы ее приняли и одобрили. Однако есть коллизия  —  отсутствует нормативно-правовой акт, который регламентирует, каким образом происходит дотация из средств федерального бюджета авиаперевозчикам. Правительство региона говорит о том, что это связано с федеральным законодательством. Но в то же время есть регламентирующий документ правительства РФ. Вот идет такая путаница, и не можем договориться. Но эти суммы у нас утверждены и своевременно выплачиваются перевозчикам при предоставлении всех необходимых документов, — говорит председатель транспортного комитета Федор Николаев.

Всего, по данным АО «Аэропорт «Толмачево», по итогам 2018 года в пределах Сибирского федерального округа российские авиакомпании перевезли более 1,3 млн пассажиров с приростом более 14% к прошлому году. За пределами округа — более 9,3 миллионов, что почти на 13% больше показателя прошлого года.

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