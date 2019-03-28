В «Толмачево» увеличилось количество субсидированных маршрутов

По данным АО «Аэропорт «Толмачево», количество направлений, субсидируемых государством и региональным правительством, в 2019 году в Новосибирске выросло до рекордного уровня — 19 (в 2018 — 11). Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил гендиректор компании Евгений Янкилевич.

— На сегодняшний день доля пассажиропотока, проходящего через Москву, очень высокая — больше 70%. То есть пассажиры летят в столицу, чтобы оттуда лететь дальше, в том числе по России. По данным Транспортной клиринговой палаты (ТКП), пассажиропоток на всех внутренних воздушных линиях составляет 138 млн человек, — говорит Янкилевич. — По расчетам экспертов, через 5 лет пассажиропоток по стране составит около 200 млн человек. Если сформировать условия, чтобы региональный пассажиропоток рос более высокими темпами, то московским аэропортам удастся сохранить и немного нарастить свои объемы, а региональные получат мощный толчок для развития. По нашим оценкам, доля аэропорта «Толмачево» должна увеличиться вдвое.

— Новосибирская область активно включилась в программу софинансирования региональных перевозок с прошлого года. Растет количество субсидированных направлений. Сегодня у нас 3,3 млн внутренних пассажиров, которые летят мимо Москвы, — это около 70%, — говорит Евгений Янкилевич.

Рост региональных направлений, минующих столицу, по словам директора компании, не только освободит авиакомпании от дополнительных финансовых нагрузок, но и во многом облегчит жизнь пассажирам.

В этом году в областном бюджете запланировано 87,5 млн рублей на софинансирование региональных направлений. Среди субсидируемых маршрутов: рейсы в Белоярский, Горно-Алтайск, Каргасок, Когалым, Кызыл, Надым, Нижневартовск, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Пермь, Северо-Енисейск, Стрежевой, Сургут, Томск, Улан-Удэ, Усть-Кут, Уфу и Ханты-Мансийск. Полеты будут выполнять авиакомпании S7 Airlines, NordStar, Utair, «Сила» и «РусЛайн». По словам директора аэропорта, сейчас компания ведет переговоры с Минфином РФ о предоставлении дополнительных субсидий на региональные рейсы, минующие Москву.

— Если два региона софинансируют какое-то направление, то из федерального бюджета приходят дополнительные деньги: в пропорции 30% на 40%. Понятно, что авиакомпания идет на определенные издержки в этих рейсах, аэропорты тоже предоставляют значительные скидки, но общими усилиями «раскатываются» направления, увеличивается подвижность населения, — поясняет гендиректор аэропорта «Толмачево».

По данным регионального минтранса, авиаперевозчикам оказывается поддержка из средств областного бюджета, начиная с 2017 года. Тогда субсидирование осуществлялось (в соответствии с постановлением правительства области) как непрограммное мероприятие на общую сумму 51,9 млн рублей по 4 маршрутам: Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск и Сургут. В 2018 году планировалась поддержка рейсов по 4 направлениям: Белоярск, Ноябрьск, Кызыл и Надым.

В то же время, как считают в депутатском корпусе, необходимо окончательно разобраться в нормативно-правовой базе, регламентирующей господдержку авиакомпаниям.

— У нас программа действует с прошлого года. Мы ее приняли и одобрили. Однако есть коллизия — отсутствует нормативно-правовой акт, который регламентирует, каким образом происходит дотация из средств федерального бюджета авиаперевозчикам. Правительство региона говорит о том, что это связано с федеральным законодательством. Но в то же время есть регламентирующий документ правительства РФ. Вот идет такая путаница, и не можем договориться. Но эти суммы у нас утверждены и своевременно выплачиваются перевозчикам при предоставлении всех необходимых документов, — говорит председатель транспортного комитета Федор Николаев.

Всего, по данным АО «Аэропорт «Толмачево», по итогам 2018 года в пределах Сибирского федерального округа российские авиакомпании перевезли более 1,3 млн пассажиров с приростом более 14% к прошлому году. За пределами округа — более 9,3 миллионов, что почти на 13% больше показателя прошлого года.

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